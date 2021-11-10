Свердловские промышленники выступили за введение QR-кодов в общественном транспорте

Были предложения о введенииQR-кодов в общественном транспорте. Потому что многие добираются до работы на общественном транспорте. Эффект этой работы (прим. НАШЕЙ вакцинации на предприятиях) снижается, если на других этапах человек не защищен. Предприятия не наказывают людей, за то что они не вакцинируются. Они работников стимулируют. И создают возможность для оперативной и беспрепятственной вакцинации и для членов их семей.