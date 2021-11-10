Свердловские промышленники выступили за введение QR-кодов в общественном транспорте

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Работодатели опасаются, что от вакцинации не будет толку, если человек заболеет по пути на предприятие.

Свердловские промышленники выступили за введение QR-кодов в общественном транспорте. Сегодня, 10 ноября, первый вице-президент Свердловского Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов рассказал, что ряд предприятий обратились к властям с просьбой об этом. В основном это те заводы, у которых не организован проезд сотрудников до места работы на транспорте компании.

Были предложения о введенииQR-кодов в общественном транспорте. Потому что многие добираются до работы на общественном транспорте. Эффект этой работы (прим. НАШЕЙ вакцинации на предприятиях) снижается, если на других этапах человек не защищен. Предприятия не наказывают людей, за то что они не вакцинируются. Они работников стимулируют. И создают возможность для оперативной и беспрепятственной вакцинации и для членов их семей.

Поделился с НАШЕЙ Александр Породнов.

Он отметил, что сфера промышленности не так сильно пострадала от введения нерабочей недели и QR-кодов, поскольку многие рабочие уже привиты. В среднем на крупных промышленных предприятиях уровень вакцинации составляет 65%, а порой доходит и до 95%. Высоких показателей работодатели добились за счет стимулирующих мер: сотрудникам дают оплачиваемый выходной и единовременное денежное поощрение (это сумма больше трех тысяч рублей). Кроме того, среди привитых проводят лотереи. Если привитый человек заболел коронавирусом - ему выплачивается больничный в размере 100% заработной платы.

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