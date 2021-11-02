Детям запретят вход в торговые центры Свердловской области без родителей

Есть и ряд других принятых мер. Всех сотрудников предприятий, кто еще не начал вакцинацию, будет рекомендовано перевести на удаленный режим работы. Кроме того, для ускорения темпов вакцинации всех, кто начал вакцинацию будут пускать в COVID-free зоны только до 1 декабря. После только тех, кто полностью прошел курс вакцинации.

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