Детям запретят вход в торговые центры Свердловской области без родителей

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А у родителей, соответственно, должен быть QR-код.

Сегодня, 2 ноября, вице-губернатор Павел Креков сообщил о введении в Свердловской области нового антиковидного запрета. Вскоре власти подпишут указ о запрете посещения торговых центров детьми без родителей. А у родителей, соответственно, должен быть QR-код.

В ближайшее время выйдут дополнения к указу. Мы вводим ряд дополнительных мер. Мы прекращаем допуск в торговые центры несовершеннолетних без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют бессимптомно и могут быть разносчиками инфекции.

Заявил сегодня Павел Креков.

Есть и ряд других принятых мер. Всех сотрудников предприятий, кто еще не начал вакцинацию, будет рекомендовано перевести на удаленный режим работы. Кроме того, для ускорения темпов вакцинации всех, кто начал вакцинацию будут пускать в COVID-free зоны только до 1 декабря. После только тех, кто полностью прошел курс вакцинации.

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