Мы ввели систему зон, свободных от ковида, куда пускают только при наличии QR-кодов. Основная часть предпринимателей достаточно серьезно отнестись к этому. Но мы фиксируем случаи, особенно в учреждениях торговли, где не в полной мере выполняют эти требования, либо вообще их не выполняют. Если такого рода нарушения нами будут фиксироваться в ближайшие время и советующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров и точек общепита. Если меры приниматься не будут, мы будем вынуждены ввести локдаун.