Свердловский вице-губернатор: "Мы будем вынуждены ввести локдаун"

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Если требования властей выполняться не будут - торговые центры и рестораны закроют.

Сегодня, 2 ноября, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков назвал условие, при котором в регионе будет введен локдаун. Главное из них, это выполнение требований о введении системы QR-кодов. Некоторые из торговых центров региона, а также рестораны, все еще игнорируют их.

Мы ввели систему зон, свободных от ковида, куда пускают только при наличии QR-кодов. Основная часть предпринимателей достаточно серьезно отнестись к этому. Но мы фиксируем случаи, особенно в учреждениях торговли, где не в полной мере выполняют эти требования, либо вообще их не выполняют. Если такого рода нарушения нами будут фиксироваться в ближайшие время и советующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров и точек общепита. Если меры приниматься не будут, мы будем вынуждены ввести локдаун.

Заявил Павел Креков.

В Свердловской области усилят работу контрольных групп, которые будут следить за ношением граждан масок и соблюдении работы пропускных пунктов в свободные от коронавируса зоны. Особенное внимание власти уделят общественному транспорту.

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