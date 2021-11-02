Сегодня, 2 ноября, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков назвал условие, при котором в регионе будет введен локдаун. Главное из них, это выполнение требований о введении системы QR-кодов. Некоторые из торговых центров региона, а также рестораны, все еще игнорируют их.
Мы ввели систему зон, свободных от ковида, куда пускают только при наличии QR-кодов. Основная часть предпринимателей достаточно серьезно отнестись к этому. Но мы фиксируем случаи, особенно в учреждениях торговли, где не в полной мере выполняют эти требования, либо вообще их не выполняют. Если такого рода нарушения нами будут фиксироваться в ближайшие время и советующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров и точек общепита. Если меры приниматься не будут, мы будем вынуждены ввести локдаун.
В Свердловской области усилят работу контрольных групп, которые будут следить за ношением граждан масок и соблюдении работы пропускных пунктов в свободные от коронавируса зоны. Особенное внимание власти уделят общественному транспорту.
- На линии "122" также можно обратиться по всем вопросам, связанным с получением QR-кода.
- Снова самоизоляция. Рассказываем, как получить волонтерскую помощь, например, с покупкой продуктов или лекарств, а также оформлением QR-кодов.
- Время прививочных пунктов на этой неделе увеличили. Поставить прививку теперь можно и утром. Публикуем полный график работы пунктов в Екатеринбурге на всю неделю. И делимся анкетой, которую лучше заполнить заранее.
- Рассказываем, как в период нерабочих дней будет работать МФЦ, почта, служба приставов и УГИБДД.
- Обязательную вакцинацию в Свердловской области расширили уже третий раз. В новом списке еще шесть категорий граждан.
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