НАША подборка: как в Екатеринбурге работают различные службы в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября в России из-за коронавируса введены нерабочие дни. НАША рассказывает, как в Екатеринбурге и Свердловской области будут работать различные службы. Многие из низ и вовсе прекратили прием граждан.

Оформить пособие станет сложнее. График работы МФЦ:

С 1 по 3 ноября Многофункциональные центры в Екатеринбурге и Свердловской области будут работать в штатном режиме, а ври 4 ноября - во всех подразделениях выходной. 5 ноября будут работать только семь отделений, из которых три - в Екатеринбурге:

ул. 8 Марта, 13 – с 8.00 до 20.00.

ул. Металлургов, 87 (ТЦ "МЕГА") – с 8.00 до 20.00.

пр-т. Академика Сахарова, 45 – с 8.00 до 20.00.

С 6 по 7 ноября МФЦ работает в штатном режиме кроме отделения в поселке Зайково.

При этом в отделениях социальной защиты прием граждан частично приостановлен. Подробности узнавайте в отделениях вашего района.

Как работает газовая служба?

"Екатеринбурггаз" в данный период продолжит работу по стандартному графику. В том числе работать будут и аварийно-диспетчерские службы. Обратиться к ним можно по тел. 104 или 112 (особенно при появлении запаха газа в квартире).

Можно ли будет сдать на права?

С 4 по 7 ноября в Свердловской Госавтоинспекции, а именно в регистрационно-экзаменационном подразделении - выходные дни на всей территории региона.

А судебные приставы?

С 1 по 3 ноября прием в ГУФССП России по Свердловской области будет прекращен даже для тех, кто записывался ранее. Интересующую вас информацию можно получить по тел. +7 (343) 362 28 08. Также документы, письменные обращения можно оставить в специальных почтовых ящиках на входе. Узнать о вашей задолженности по прежнему можно на сайте в разделе "Банк данных исполнительных производств" ( http://r66.fssp.gov.ru/).

Можно ли получить посылку?

Отделения "Почты России" переходят на подобный МФЦ график работы. С 30 октября по 3 ноября все отделения работают в штатном режиме (но 3 числа все они закроются на час раньше), а вот 4 ноября - у всех выходной. 5 ноября "Почта России" работает по субботнему графику.

Что еще нужно знать?

Больницы, поликлиники, детские учреждения здравоохранения продолжат свою работу. В школах в это время начинаются каникулы, студентов тоже отправили отдыхать, а в детских садах с 1 по 3 ноября должны открыть дежурные группы. Все торговые центры продолжат работать в штатном режиме, но с 30 октября вход в них будет возможен только при предъявлении QR-кода. Попасть без него можно будет только в прививочные пункты. Кроме того учреждения культуры, за исключением музеев и театров, также будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября.

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