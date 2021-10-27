Свердловские власти разрешили ходить в COVID-free зоны с медотводом от прививки. С одним условием

Сегодня, 27 октября, исполняющий обязанности свердловского губернатора Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе. Власти разрешили людям с медотводом от вакцинации ходить в COVID-free зоны. Но только с одним условием: человек должен предоставить соответствующую справку и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов перед посещением учреждения.
Также допуск в COVID-free зоны разрешен людям, начавшим вакцинацию. Но только до 15 декабря. Перечислим все зоны, куда теперь не войти без QR-кода:
- Организации общественного питания (за исключением работающих «на вынос» и доставку, обеспечивающих круглосуточное питание работников, расположенных в аэропорту и на вокзалах).
- Объекты розничной торговли (за исключением аптек, объектов, где продаются продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости).
- Прачечные, химчистки, парикмахерские, общественные бани, сауны, солярии.
- Аттракционы, цирк, зоопарк, океанариум, аквапарк и дельфинарий.
- Торгово-развлекательные центры и кинотеатры.
- Детские игровые комплексы, детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания.
Кроме того, все учреждения культуры на период "нерабочих дней" с 30 октября по 7 ноября будут закрыты. Исключение - театры и музеи. Полный текст указа и.о. губернатора можно прочитать здесь.
- Кроме того, власти запретили общепиту и развлекательным заведениям работать по ночам.
- Один из музеев Екатеринбурга принял решение о закрытии на время локдауна.
- Детей начнут прививать от коронавируса до конца года. Клинические испытания детской вакцины уже подходят к концу.
- Тем временем Николай Коляда выступил против системы QR-кодов. Он заявил, что будет пускать в свой театр всех посетителей. Иначе актеры останутся без денег.
- В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию. Еще один пул профессий теперь обязан привиться от коронавируса.
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