Свердловские власти разрешили ходить в COVID-free зоны с медотводом от прививки. С одним условием

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Они должны будут показывать результаты ПЦР-тестирования.

Сегодня, 27 октября, исполняющий обязанности свердловского губернатора Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе. Власти разрешили людям с медотводом от вакцинации ходить в COVID-free зоны. Но только с одним условием: человек должен предоставить соответствующую справку и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов перед посещением учреждения.


Также допуск в COVID-free зоны разрешен людям, начавшим вакцинацию. Но только до 15 декабря. Перечислим все зоны, куда теперь не войти без QR-кода:

  • Организации общественного питания (за исключением работающих «на вынос» и доставку, обеспечивающих круглосуточное питание работников, расположенных в аэропорту и на вокзалах).
  • Объекты розничной торговли (за исключением аптек, объектов, где продаются продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости).
  • Прачечные, химчистки, парикмахерские, общественные бани, сауны, солярии.
  • Аттракционы, цирк, зоопарк, океанариум, аквапарк и дельфинарий.
  • Торгово-развлекательные центры и кинотеатры.
  • Детские игровые комплексы, детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания.

Кроме того, все учреждения культуры на период "нерабочих дней" с 30 октября по 7 ноября будут закрыты. Исключение - театры и музеи. Полный текст указа и.о. губернатора можно прочитать здесь.

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