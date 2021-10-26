QR-коды В Свердловской области стали обязательными для всех

Исключение – пункты переписи населения и пункты вакцинации от коронавируса. До 15 декабря люди, начавшие вакцинацию от коронавируса, тоже смогут попасть в свободные от коронавируса зоны. После – только обладатели QR-кодов.

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области выросла на 7,5%. Чаще всего болеют люди, старше 65 лет. По данным Роспотребнадзора, заражаются чаще всего в общественном транспорте (62%), в семье (18%), на работе (7,5%). Чаще всего болеют работники промышленных организаций (28,8%), педагоги (8%), медицинский персонал (6%).

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