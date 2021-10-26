QR-коды В Свердловской области стали обязательными для всех

Сегодня, 26 октября, свердловские власти снова ужесточили антиковидный режим. С 30 октября система QR-кодов станет обязательной для всех сфер, это и торговые центры, фитнес-клубы и заведения общественного питания. Последним, а также развлекательным заведениям, ночным клубам, с 30 октября будет запрещено работать ночью с 23.00 до 7 утра. Возрастная планка для людей, обязанных уйти на самоизоляцию, опущена до 60 лет.
Продолжается рост заболеваемости, мы фиксируем высокое прибытие больных и в стационарах, и в амбулаторном звене. Запас коек в пределах 8 %. Это требует от нас принятие дополнительных мер. Введение QR-кодов в торговых центрах, местах общественного питания, в фитнес-клубах заменяется обязательным. Мы продумаем механизм, чтобы граждане не могли зайти в торговый центр, сказав, что просто идут в пункт вакцинации. Транспорт будет работать по схемам выходного дня. Количество контрольных групп увеличится в несколько раз.
Исключение – пункты переписи населения и пункты вакцинации от коронавируса. До 15 декабря люди, начавшие вакцинацию от коронавируса, тоже смогут попасть в свободные от коронавируса зоны. После – только обладатели QR-кодов.
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области выросла на 7,5%. Чаще всего болеют люди, старше 65 лет. По данным Роспотребнадзора, заражаются чаще всего в общественном транспорте (62%), в семье (18%), на работе (7,5%). Чаще всего болеют работники промышленных организаций (28,8%), педагоги (8%), медицинский персонал (6%).
- Один из музеев Екатеринбурга принял решение о закрытии на время локдауна.
- Напомним, медотвод от прививки и ПЦР-тест не будет являться пропуском в свободные от коронавируса зоны.
- Детей начнут прививать от коронавируса до конца года. Клинические испытания детской вакцины уже подходят к концу.
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