QR-коды В Свердловской области стали обязательными для всех

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49576

Власти снова ужесточают антиковидные меры.

Сегодня, 26 октября, свердловские власти снова ужесточили антиковидный режим. С 30 октября система QR-кодов станет обязательной для всех сфер, это и торговые центры, фитнес-клубы и заведения общественного питания. Последним, а также развлекательным заведениям, ночным клубам, с 30 октября будет запрещено работать ночью с 23.00 до 7 утра. Возрастная планка для людей, обязанных уйти на самоизоляцию, опущена до 60 лет.

Продолжается рост заболеваемости, мы фиксируем высокое прибытие больных и в стационарах, и в амбулаторном звене. Запас коек в пределах 8 %. Это требует от нас принятие дополнительных мер. Введение QR-кодов в торговых центрах, местах общественного питания, в фитнес-клубах заменяется обязательным. Мы продумаем механизм, чтобы граждане не могли зайти в торговый центр, сказав, что просто идут в пункт вакцинации. Транспорт будет работать по схемам выходного дня. Количество контрольных групп увеличится в несколько раз.

Пояснил НАШЕЙ вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Исключение – пункты переписи населения и пункты вакцинации от коронавируса. До 15 декабря люди, начавшие вакцинацию от коронавируса, тоже смогут попасть в свободные от коронавируса зоны. После – только обладатели QR-кодов.


Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области выросла на 7,5%. Чаще всего болеют люди, старше 65 лет. По данным Роспотребнадзора, заражаются чаще всего в общественном транспорте (62%), в семье (18%), на работе (7,5%). Чаще всего болеют работники промышленных организаций (28,8%), педагоги (8%), медицинский персонал (6%).

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49576

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined