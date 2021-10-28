Спрос на вакцинацию после ужесточения антикоронавирусных мер в Свердловской области огромный. Начиная с 30 октября попасть во все заведения услуг, культуры, торговые центры, а также рестораны можно будет только QR-коду, который получают переболевшие или привитые граждане. Люди с медотводом смогут заходить в такие зоны только при одном условии. Тем временем, вакцина в прививочных пунктах заканчивается моментально. Дефицит вакцины "Спутник Лайт" подтвердили в Оперштабе. Огромные очереди зафиксировали, например, в ТЦ "Мега".

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