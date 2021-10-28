Сегодня, 28 октября, в Екатеринбургском торговом центре "Алатырь" произошла драка за место в очереди на вакцинацию от коронавируса. Две разъяренные женщины не могли решить, кто за кем стоит в очереди. Разнимать их пришлось охраннику ТРЦ. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.
Ожидая открытие торгового центра, люди составили список очередности вакцинации. После открытия "Алатыря" выяснилось, что у работников бутиков и персонала "Алатыря" также есть список очередности и вакцинироваться они хотят первыми.
Спрос на вакцинацию после ужесточения антикоронавирусных мер в Свердловской области огромный. Начиная с 30 октября попасть во все заведения услуг, культуры, торговые центры, а также рестораны можно будет только QR-коду, который получают переболевшие или привитые граждане. Люди с медотводом смогут заходить в такие зоны только при одном условии. Тем временем, вакцина в прививочных пунктах заканчивается моментально. Дефицит вакцины "Спутник Лайт" подтвердили в Оперштабе. Огромные очереди зафиксировали, например, в ТЦ "Мега".
- Кроме того, власти запретили общепиту и развлекательным заведениям работать по ночам.
- Детей начнут прививать от коронавируса до конца года. Клинические испытания детской вакцины уже подходят к концу.
- Тем временем Николай Коляда выступил против системы QR-кодов. Он заявил, что будет пускать в свой театр всех посетителей. Иначе актеры останутся без денег.
- В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию. Еще один пул профессий теперь обязан привиться от коронавируса.
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