Екатеринбуржцы подрались в очереди за прививкой от коронавируса: видео

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Разнимать двух безбашенных женщин пришлось охраннику.

Сегодня, 28 октября, в Екатеринбургском торговом центре "Алатырь" произошла драка за место в очереди на вакцинацию от коронавируса. Две разъяренные женщины не могли решить, кто за кем стоит в очереди. Разнимать их пришлось охраннику ТРЦ. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

Ожидая открытие торгового центра, люди составили список очередности вакцинации. После открытия "Алатыря" выяснилось, что у работников бутиков и персонала "Алатыря" также есть список очередности и вакцинироваться они хотят первыми.

Рассказал "Интересному Екатеринбургу" Никита Феденев, очевидец драки

Спрос на вакцинацию после ужесточения антикоронавирусных мер в Свердловской области огромный. Начиная с 30 октября попасть во все заведения услуг, культуры, торговые центры, а также рестораны можно будет только QR-коду, который получают переболевшие или привитые граждане. Люди с медотводом смогут заходить в такие зоны только при одном условии. Тем временем, вакцина в прививочных пунктах заканчивается моментально. Дефицит вакцины "Спутник Лайт" подтвердили в Оперштабе. Огромные очереди зафиксировали, например, в ТЦ "Мега".

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