В Свердловской области ужесточили антиковидные меры

Сегодня, 22 октября, свердловский вице-губернатор Павел Креков заявил об ужесточении коронавирусных мер в регионе. В связи с указом Владимира Путина в стране объявлен недельный локдаун. В Свердловской области нерабочие дни начнутся уже 30 октября и продлятся до 7 ноября.
У нас создается возможность прерывания эпидемиологической цепочки. Сегодня выйдет указ и.о. губернатора Свердловской области, в котором будет введена обязательная самоизоляция для всех лиц, старше 60 лет, за исключением тех, кто привился, переболел или начал вакцинацию. Этот возраст доминирует среди погибших в период пандемии и в последнюю неделю. Режим самоизоляции мы также вводим для больных тяжелыми хроническими заболеваниями. Это будет способствовать снижению риска заболеваемости. Все QR-зоны будут введены на неделю раньше, с 30 октября 2021 года.
Торговым центрам и заведениям общественного питания, ресторанам, фитнес-клубам рекомендовано ввести систему QR-кодов. В зависимости от реакции бизнесменов власти решат, нужно ли ввести QR-кодирование в обязательном порядке. Доступ к пунктам вакцинации будет организован.
Массовые мероприятия будут проходить только по системе QR-кодов, с ограничением до 500 человек в одном месте. Во всех дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы, каникулы у школьников продлевать не будут. На каникулы также по решению руководства учебных учреждений уйдут вузы и колледжи.
Больницы и общественный транспорт, парки будут работать в обычном режиме. Ограничения на въезд и выезд из региона также вводить не планируется.
Если вы переболели и не обращались ко врачу, можно сделать это и после перенесенного коронавируса, чтобы получить QR-код. Вам назначат ряд анализов, в том числе на антитела. И при подтверждении внесут в регистр переболевших.
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