В Свердловской области ужесточили антиковидные меры

Торговым центрам и заведениям общественного питания, ресторанам, фитнес-клубам рекомендовано ввести систему QR-кодов. В зависимости от реакции бизнесменов власти решат, нужно ли ввести QR-кодирование в обязательном порядке. Доступ к пунктам вакцинации будет организован.

Массовые мероприятия будут проходить только по системе QR-кодов, с ограничением до 500 человек в одном месте. Во всех дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы, каникулы у школьников продлевать не будут. На каникулы также по решению руководства учебных учреждений уйдут вузы и колледжи.

Больницы и общественный транспорт, парки будут работать в обычном режиме. Ограничения на въезд и выезд из региона также вводить не планируется.

Если вы переболели и не обращались ко врачу, можно сделать это и после перенесенного коронавируса, чтобы получить QR-код. Вам назначат ряд анализов, в том числе на антитела. И при подтверждении внесут в регистр переболевших.

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