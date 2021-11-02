Купить продукты и сделать QR-код: куда обратиться за волонтерской помощью?

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По заявке вам также помогут лекарства. Рассказываем, куда звонить.

В Свердловской области продолжает работу штаб волонтеров. Они помогают врачам в больницах, проводят дезинфекцию помещений и работают в прививочных пунктах от коронавируса. Есть даже автоволонтеры, которые развозят врачей к пациентам. Но главное - в период пандемии волонтеры оказывают помощь пенсионерам старше 60 лет, которые сейчас находятся на самоизоляции, и маломобильным гражданам. Если у вас возникла нужда в покупке лекарств, продуктов или оформлении QR-кода, вы можете обратиться на горячую линию проекта "Мы вместе" по тел. 8-800-200-3411. Волонтеры также оказывают психологическую и юридическую поддержку гражданам.

На данный момент практика такая уже имеется, граждане обращаются как найти QR-код, или спрашивают что делать, если нет доступа к "Госуслугам". Волонтеры также сами спрашивают пенсионеров, нужна ли им такая помощь.

Уточнил координатор Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

Сегодня, 2 ноября, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области, директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина рассказала НАШЕЙ, как отличить волонтера от мошенника.

Мы тщательно отрабатывали систему, у нас все волонтеры снабжены бейджами с печатями и подписями штаб , фотографией волонтера, они все одинаково оформлены. Волонтеры сами вам позвонить не могут. После оформления заявки волонтер сообщает человеку код, который он также назовет через домофон, когда придет к его дому. Это его номер заявки.

Пояснила Ирина Левина.

Продолжают волонтеры работать и по линии "122". Буквально несколько дней назад здесь зафиксировали рекорд - восемь звонков в секунду. В колл-центре работают около 50 студентов, они записывают граждан на вакцинацию от коронавируса и помогают вызвать врача на дом.

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