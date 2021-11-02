В Свердловской области продолжает работу штаб волонтеров. Они помогают врачам в больницах, проводят дезинфекцию помещений и работают в прививочных пунктах от коронавируса. Есть даже автоволонтеры, которые развозят врачей к пациентам. Но главное - в период пандемии волонтеры оказывают помощь пенсионерам старше 60 лет, которые сейчас находятся на самоизоляции, и маломобильным гражданам. Если у вас возникла нужда в покупке лекарств, продуктов или оформлении QR-кода, вы можете обратиться на горячую линию проекта "Мы вместе" по тел. 8-800-200-3411. Волонтеры также оказывают психологическую и юридическую поддержку гражданам.