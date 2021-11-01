В Екатеринбурге врачи ответят на все вопросы о вакцинации от коронавируса

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В Екатеринбурге врачи ответят на все вопросы граждан о вакцинации от коронавируса. Онлайн-семинар "Вакцинация – это спасение?" с экспертами "Новой больницы" пройдет 2 ноября в 20.00. Горожан приглашают задать свои вопросы о прививках и прививочной компании, а врачи постараются ответить на них.


Ведущими выступят врач-иммунолог, врач-терапевт, работающий на передовой амбулаторного лечения COVID-19, а также врачи-пульмонологи, которые занимаются реабилитацией пациентов и лечением постковидного синдрома. Посетить событие можно по ссылке: https://events.webinar.ru/event/9338683/9585451/.


Коротко расскажем о программе вебинара:

  1. Заведующая центром иммунопрофилактики «Новой больницы» Елена Душина ответит на вопрос, как вакцина защищает человека от инфекции, надолго ли хватает иммунитета и зачем вообще нужно ставить прививку, если вакцинированные люди могут быть разносчиками инфекции.
  2. Руководитель Центра диагностики и лечения последствий коронавируса, старший ординатор пульмонологического отделения "Новой больницы", к.м.н. Алексей Кривоногов пообщается со всеми, кто не уверен в современных российских вакцинах или просто боится прививаться.
  3. Старший терапевт "Новой больницы" Надежда Черняева разоблачит все мифы о вакцинации против коронавируса.
  4. А о новых мутациях, и справляются ли с новыми штаммами старые вакцины, расскажет руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов после коронавируса, заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы», к.м.н. Наталья Эсаулова.

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