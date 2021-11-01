В Екатеринбурге врачи ответят на все вопросы граждан о вакцинации от коронавируса. Онлайн-семинар "Вакцинация – это спасение?" с экспертами "Новой больницы" пройдет 2 ноября в 20.00. Горожан приглашают задать свои вопросы о прививках и прививочной компании, а врачи постараются ответить на них.
Ведущими выступят врач-иммунолог, врач-терапевт, работающий на передовой амбулаторного лечения COVID-19, а также врачи-пульмонологи, которые занимаются реабилитацией пациентов и лечением постковидного синдрома. Посетить событие можно по ссылке: https://events.webinar.ru/event/9338683/9585451/.
Коротко расскажем о программе вебинара:
- Заведующая центром иммунопрофилактики «Новой больницы» Елена Душина ответит на вопрос, как вакцина защищает человека от инфекции, надолго ли хватает иммунитета и зачем вообще нужно ставить прививку, если вакцинированные люди могут быть разносчиками инфекции.
- Руководитель Центра диагностики и лечения последствий коронавируса, старший ординатор пульмонологического отделения "Новой больницы", к.м.н. Алексей Кривоногов пообщается со всеми, кто не уверен в современных российских вакцинах или просто боится прививаться.
- Старший терапевт "Новой больницы" Надежда Черняева разоблачит все мифы о вакцинации против коронавируса.
- А о новых мутациях, и справляются ли с новыми штаммами старые вакцины, расскажет руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов после коронавируса, заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы», к.м.н. Наталья Эсаулова.
Пишите в комментариях в новости НАШЕЙ, а что спросили бы вы?
- Время прививочных пунктов на этой неделе увеличили. Поставить прививку теперь можно и утром. Публикуем полный график работы пунктов в Екатеринбурге на всю неделю. И делимся анкетой, которую лучше заполнить заранее.
- Рассказываем, как в период нерабочих дней будет работать МФЦ, почта, служба приставов и УГИБДД.
- Обязательную вакцинацию в Свердловской области расширили уже третий раз. В новом списке еще шесть категорий граждан.
- В Екатеринбурге в очереди на вакцинацию произошла драка. Двух женщин разнимал охранник торгового центра (ВИДЕО).
- Начиная с 30 октября попасть во все заведения услуг, культуры, торговые центры, а также рестораны можно будет только QR-коду, который получают переболевшие или привитые граждане. Люди с медотводом смогут заходить в такие зоны только при одном условии. Кроме того, власти запретили общепиту и развлекательным заведениям работать по ночам.
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