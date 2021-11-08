В Екатеринбурге бунтующие против дистанта родители вышли к зданию мэрии

В Екатеринбурге родители взбунтовались против возвращения дистанционного обучения в школах. С 8 ноября школьники с 5 по 11 класс снова занимаются из дома. Сегодня порядка 30 недовольных родителей собрались у здания мэрии. Они требовали прекратить дистант и даже написали обращение к Алексею Орлову. Ответить на протест горожан решился глава Департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.
Дистанционное образование - не форма образования, а технология, которая применяется в таких чрезвычайных ситуациях. Мы руководствуемся рекомендательным письмом министерства образования и молодежной политики, оно поддерживается администрацией Екатеринбурга. Каждый детский сад, школа и любое другое образовательное учреждение — самостоятельное юридическое лицо. Оно самостоятельно принимает решение, но на основании наших рекомендаций. Учитывая жалобы, в ближайшее время мы проведем разъяснительную работу со всеми школами и соберемся сегодня для принятия решения. У родителей есть право требовать очное обучение, мы к каждому родителю прислушаемся.
НАША также запросила дополнительный комментарий у представителей Департамента образования Екатеринбурга о том, каким образом родители могут повлиять на выбор режима обучения своего ребенка. Сегодня по этому поводу в мэрии проведут срочное совещание.
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