В Екатеринбурге бунтующие против дистанта родители вышли к зданию мэрии

Дистанционное образование - не форма образования, а технология, которая применяется в таких чрезвычайных ситуациях. Мы руководствуемся рекомендательным письмом министерства образования и молодежной политики, оно поддерживается администрацией Екатеринбурга. Каждый детский сад, школа и любое другое образовательное учреждение — самостоятельное юридическое лицо. Оно самостоятельно принимает решение, но на основании наших рекомендаций. Учитывая жалобы, в ближайшее время мы проведем разъяснительную работу со всеми школами и соберемся сегодня для принятия решения. У родителей есть право требовать очное обучение, мы к каждому родителю прислушаемся.