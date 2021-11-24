Власти разрешили Екатеринбургу не вводить QR-коды на ледовом городке

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Мэрия обещала прислушаться к мнению оперштаба.

Свердловские власти разрешили Екатеринбургу не вводить QR-коды на ледовом городке, сообщил сегодня, 24 ноября, вице-губернатор Павел Креков. Однако последнее решение останется за мэрией Екатеринбурга.

Это тот вопрос, который будет решать администрация Екатеринбурга. Думаю, в связи с тем, что это улица, свежий воздух, здесь QR-кодирование будет не обязательным

Подчеркнул Павел Креков.

Окончательное решение о пропускной системе примут только в середине декабря. Однако ранее глава Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков отметил, что будет руководствоваться решением оперштаба. Также в регионе все еще действует ограничение посещения массовых мероприятий – до 500 человек.

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