Свердловские власти разрешили Екатеринбургу не вводить QR-коды на ледовом городке, сообщил сегодня, 24 ноября, вице-губернатор Павел Креков. Однако последнее решение останется за мэрией Екатеринбурга.
Это тот вопрос, который будет решать администрация Екатеринбурга. Думаю, в связи с тем, что это улица, свежий воздух, здесь QR-кодирование будет не обязательным
Окончательное решение о пропускной системе примут только в середине декабря. Однако ранее глава Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков отметил, что будет руководствоваться решением оперштаба. Также в регионе все еще действует ограничение посещения массовых мероприятий – до 500 человек.
- До этого мы рассказывали, как будет выглядеть ледовый городок в этом году. Наконец-то здесь установят детские горки!
- А в Парке Маяковского устанавливают горку, высотой с пятиэтажный дом. Подъем на нее будет на бубликах.
- Свердловские власти проанализируют опыт Татарстана для принятия решения о введении QR-кодов на общественном транспорте.
- После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
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