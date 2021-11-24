Свердловские власти примут решение о введении QR-кодов на транспорте исходя из опыта Татарстана

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49871

Специально для этого туда отправили рабочую группу экспертов.

Свердловские власти примут решение о введении QR-кодов на транспорте, оценив аналогичный опыт в Татарстане, заявил сегодня, 24 ноября, вице-губернатор Павел Креков. Тем временем в самой Казани начались митинги против QR-кодов на общественном транспорте. В городах региона - настоящий транспортный коллапс.

Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Здесь возможны какие-то решения по тому или иному сектору. Это и пригородные электрички, и автобусы, которые курсируют между городами области. Вчера на штабе было дано поручение специальной рабочей группе выехать в Татарстан и посмотреть их опыт введения QR-кодирования, удачные и неудачные моменты. В зависимости от этого мы будем принимать решение.

Заявил замгубернатора Павел Креков.

О том, что QR-коды затронут только часть общественного транспорта, например, междугородние перевозки или такси, власти сообщали ранее.


На данный момент в Свердловской области снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, но послаблений в ограничительных мерах ждать не стоит, пояснил Креков. В регионе уже привито 56% взрослого населения и 45,9% всех жителей области. Более 12 муниципалитетов превысили планку в 50% привитости населения.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49871

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined