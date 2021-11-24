Свердловские власти примут решение о введении QR-кодов на транспорте исходя из опыта Татарстана

Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Здесь возможны какие-то решения по тому или иному сектору. Это и пригородные электрички, и автобусы, которые курсируют между городами области. Вчера на штабе было дано поручение специальной рабочей группе выехать в Татарстан и посмотреть их опыт введения QR-кодирования, удачные и неудачные моменты. В зависимости от этого мы будем принимать решение.