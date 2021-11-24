Свердловские власти примут решение о введении QR-кодов на транспорте исходя из опыта Татарстана

Свердловские власти примут решение о введении QR-кодов на транспорте, оценив аналогичный опыт в Татарстане, заявил сегодня, 24 ноября, вице-губернатор Павел Креков. Тем временем в самой Казани начались митинги против QR-кодов на общественном транспорте. В городах региона - настоящий транспортный коллапс.
Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Здесь возможны какие-то решения по тому или иному сектору. Это и пригородные электрички, и автобусы, которые курсируют между городами области. Вчера на штабе было дано поручение специальной рабочей группе выехать в Татарстан и посмотреть их опыт введения QR-кодирования, удачные и неудачные моменты. В зависимости от этого мы будем принимать решение.
О том, что QR-коды затронут только часть общественного транспорта, например, междугородние перевозки или такси, власти сообщали ранее.
На данный момент в Свердловской области снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, но послаблений в ограничительных мерах ждать не стоит, пояснил Креков. В регионе уже привито 56% взрослого населения и 45,9% всех жителей области. Более 12 муниципалитетов превысили планку в 50% привитости населения.
- Запуск трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму снова перенесли.
- Число пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга после введения QR-кодов упало на 12,5%.
- После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
- Рассказываем, сколько людей умерли после прививки, получили осложнения или заболели COVID-19.
- Кому и когда нужна реабилитация после коронавируса, и как на нее записаться.
- Есть у НАШЕЙ и другая статистика. После введения QR-кодов доход малого и среднего бизнеса упал на 50%. Рассказываем, как торговые центры и сфера красоты переживают пандемию. Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса. Почти все их предложения были отвергнуты. Они считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
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