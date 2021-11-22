Врачи рассказали, кому и когда нужна реабилитация после коронавируса. Для тех, кто переболел в легкой форме, медикаментозное лечение не потребуется. Достаточно будет избавиться от вредных привычек, как курение, вести здоровый образ жизни, постепенно нагружать себя небольшими физическими нагрузками и правильно питаться.
Наиболее частым осложнением является постковидный синдром. Его симптомы индивидуальны у каждого человека, но наиболее частый - затрудненное дыхание и отдышка, потеря обоняния и вкуса, головокружения, утомляемость. Основной признак, говорящий о том, что вам нужна реабилитация - симптомы сохраняются на протяжении 12 недель, либо появляются новые последствия болезни.
Для того, чтобы мы победили инфекцию, популяционный иммунитет должен составлять 90-95% (прим. НАШЕЙ число и заболевших, и привитых). Вакцинация против вируса гриппа усиливает иммунитет у тех людей, кто вакцинировался от коронавируса. Если температура сохраняется выше 38 градусов более двух суток – нужно бить тревогу, это плохой прогностический признак. При легком течении заболевания, когда температура ниже, КТ делать не надо.
Врачи отмечают несколько периодов коронавирусной инфекции, при которых у человека остаются жалобы на состояние здоровья: до четырех недель, с четырех до 12 недель и больше 12 недель. По прогностическим оценкам, некоторые из симптомов сохраняются на протяжении трех лет.
В "Новой больнице" Екатеринбурга реабилитацию после коронавируса прошли 44% переболевших или 13,5 тысяч пациентов. Чтобы записаться на реабилитацию необходимо направление от врача-терапевта, сделать это можно в первые 10 дней осле выписки из стационара или с больничного листа по тел. 355-56-57. Реабилитация проходит по полису ОМС.
С пациентами работает сразу бригада врачей: инструктор ЛФК, психолог, пульмонолог и другие.
Реабилитация должна начинаться еще на уровне инфекционных госпиталей и отделений. Здесь очень важно ранее начало и вмешательство специалистов. Многие смотрят видео дыхательной гимнастики в интернете, но различные виды техник могут не подойти для пациентов, перенесших коронавирус и легочных повреждений, которые мы видим.
Тем, кто столкнулся с потерей обоняния, врачи рекомендуют записаться к ЛОРу и неврологу. Длительность потери обоняния индивидуальна и длится от нескольких дней до полугода и более.
- Врачи столкнулись и с другой проблемой. На диспансеризацию после перенесенного коронавируса никого не приглашают. Заниматься этим должны страховые компании.
- Рассказываем, как коронавирус влияет на психику людей.
- Названы три болезни, с которыми люди болеют коронавирусом в тяжелой форме и чаще умирают.
- Рассказываем, сколько людей умерли после прививки, получили осложнения или заболели COVID-19.
- После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
- Главный эпидемиолог Урала ответил на пять мифов "антипрививочников" и пояснил, зачем привитым носить маски.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев