Врачи рассказали, кому и когда нужна реабилитация после коронавируса. Для тех, кто переболел в легкой форме, медикаментозное лечение не потребуется. Достаточно будет избавиться от вредных привычек, как курение, вести здоровый образ жизни, постепенно нагружать себя небольшими физическими нагрузками и правильно питаться.

Наиболее частым осложнением является постковидный синдром. Его симптомы индивидуальны у каждого человека, но наиболее частый - затрудненное дыхание и отдышка, потеря обоняния и вкуса, головокружения, утомляемость. Основной признак, говорящий о том, что вам нужна реабилитация - симптомы сохраняются на протяжении 12 недель, либо появляются новые последствия болезни.