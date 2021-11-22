Врачи рассказали, кому и когда нужна реабилитация после коронавируса

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Также рассказываем, где ее можно пройти по полису ОМС.

Врачи рассказали, кому и когда нужна реабилитация после коронавируса. Для тех, кто переболел в легкой форме, медикаментозное лечение не потребуется. Достаточно будет избавиться от вредных привычек, как курение, вести здоровый образ жизни, постепенно нагружать себя небольшими физическими нагрузками и правильно питаться.


Наиболее частым осложнением является постковидный синдром. Его симптомы индивидуальны у каждого человека, но наиболее частый - затрудненное дыхание и отдышка, потеря обоняния и вкуса, головокружения, утомляемость. Основной признак, говорящий о том, что вам нужна реабилитация - симптомы сохраняются на протяжении 12 недель, либо появляются новые последствия болезни.

Для того, чтобы мы победили инфекцию, популяционный иммунитет должен составлять 90-95% (прим. НАШЕЙ число и заболевших, и привитых). Вакцинация против вируса гриппа усиливает иммунитет у тех людей, кто вакцинировался от коронавируса. Если температура сохраняется выше 38 градусов более двух суток – нужно бить тревогу, это плохой прогностический признак. При легком течении заболевания, когда температура ниже, КТ делать не надо.

пояснил главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.

Врачи отмечают несколько периодов коронавирусной инфекции, при которых у человека остаются жалобы на состояние здоровья: до четырех недель, с четырех до 12 недель и больше 12 недель. По прогностическим оценкам, некоторые из симптомов сохраняются на протяжении трех лет.


В "Новой больнице" Екатеринбурга реабилитацию после коронавируса прошли 44% переболевших или 13,5 тысяч пациентов. Чтобы записаться на реабилитацию необходимо направление от врача-терапевта, сделать это можно в первые 10 дней осле выписки из стационара или с больничного листа по тел. 355-56-57. Реабилитация проходит по полису ОМС.


С пациентами работает сразу бригада врачей: инструктор ЛФК, психолог, пульмонолог и другие.

Реабилитация должна начинаться еще на уровне инфекционных госпиталей и отделений. Здесь очень важно ранее начало и вмешательство специалистов. Многие смотрят видео дыхательной гимнастики в интернете, но различные виды техник могут не подойти для пациентов, перенесших коронавирус и легочных повреждений, которые мы видим.

глава Центра респираторной реабилитации Наталья Эсаулова

Тем, кто столкнулся с потерей обоняния, врачи рекомендуют записаться к ЛОРу и неврологу. Длительность потери обоняния индивидуальна и длится от нескольких дней до полугода и более.

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