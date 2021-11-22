Сколько свердловчан получили осложнения, умерли и заболели после прививки от коронавируса

Сегодня, 22 ноября, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о побочных случаях вакцинации от коронавируса. По его данным, за весь период пандемии всего 5 человек получили поствакцинальные осложнения (четыре - после введения первого компонента, еще один - после второго). При этом всего в регионе привито 1 млн 800 тысяч человек первым компонентом вакцины и еще 1 млн 400 тысяч - вторым. Уровень вакцинации в регионе составляет 43,1%.