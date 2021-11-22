Сколько свердловчан получили осложнения, умерли и заболели после прививки от коронавируса

Сегодня, 22 ноября, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о побочных случаях вакцинации от коронавируса. По его данным, за весь период пандемии всего 5 человек получили поствакцинальные осложнения (четыре - после введения первого компонента, еще один - после второго). При этом всего в регионе привито 1 млн 800 тысяч человек первым компонентом вакцины и еще 1 млн 400 тысяч - вторым. Уровень вакцинации в регионе составляет 43,1%.
Ни одна из вакцин не дает 100% защиты от возникновения заболевания. Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже, в 13,5 раз заболеваемость среди непривитых выше. В реанимации практически нет привитых людей. Существенно снижается тяжесть заболевания. У нас на случаев поствакцинальных осложнений за весь период всего пять. Как правило, это аллергические реакции.
При этом в Свердловской области есть также единичные случаи, когда человек привился одним компонентом вакцины или полностью и скончался от тяжелых сопутствующих заболеваний, но не от коронавируса. Всего 0,3% вакцинированных людей заболели коронавирусом.
- После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
- Есть у НАШЕЙ и другая статистика. После введения QR-кодов доход малого и среднего бизнеса упал на 50%. Рассказываем, как торговые центры и сфера красоты переживают пандемию.
- Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса. Почти все их предложения были отвергнуты. Они считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
- Рестораторы попросили губернатора отменить QR-коды и разрешить им работать по ночам. Именно они предложили сделать продажу алкоголя по QR-кодам.
- Библиотеки, музеи, филармония и театры пустовали, количество посетителей снизилось на 30-40%. Но еще сильнее от новых ограничений пострадали фитнес-клубы. Их выручка упала на 70%.
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