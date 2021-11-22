Сколько свердловчан получили осложнения, умерли и заболели после прививки от коронавируса

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В Роспотребнадзоре с НАШЕЙ поделиилсь этими данными.

Сегодня, 22 ноября, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о побочных случаях вакцинации от коронавируса. По его данным, за весь период пандемии всего 5 человек получили поствакцинальные осложнения (четыре - после введения первого компонента, еще один - после второго). При этом всего в регионе привито 1 млн 800 тысяч человек первым компонентом вакцины и еще 1 млн 400 тысяч - вторым. Уровень вакцинации в регионе составляет 43,1%.

Ни одна из вакцин не дает 100% защиты от возникновения заболевания. Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже, в 13,5 раз заболеваемость среди непривитых выше. В реанимации практически нет привитых людей. Существенно снижается тяжесть заболевания. У нас на случаев поствакцинальных осложнений за весь период всего пять. Как правило, это аллергические реакции.

Пояснил Дмитрий Козловских.

При этом в Свердловской области есть также единичные случаи, когда человек привился одним компонентом вакцины или полностью и скончался от тяжелых сопутствующих заболеваний, но не от коронавируса. Всего 0,3% вакцинированных людей заболели коронавирусом.

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