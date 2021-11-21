Доход свердловских бизнесменов упал на 50% после введения QR-кодов

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Фудкорты в торговых центрах опустели, а салоны красоты продолжают работать "на дому", то есть не совсем официально.

НАША продолжает подводить итоги введения новых коронавирусных ограничений, в том числе QR-кодов, которые коснулись бизнесменов. Доход и трафик малого и среднего бизнеса в Свердловской области упал на 50%. При этом региональной поддержки практически нет. Бизнесмены могут получить разовый грант (МРОТ на каждого сотрудника) или льготный кредит для особо пострадавших отраслей от 3%.

Сфера красоты уходит в нелегальный сектор

В рабочие дни проходимость и оборот вырос до 30-40%. Но в ноябре и декабре должен быть рост от 30 до 50% товарооборота вообще. Если нерабочие дни введут снова ближе к концу года – это будет катастрофа, 15-20% бизнесов могут закрыться навсегда.

говорит председатель Свердловского отделения «Опора России» Илья Тыщенко

За пандемию больше 80% рынка ушли в теневой бизнес. ИП становятся самозанятыми и по закону «О защите прав потребителей» ответственности за качество услуг не несут, даже если клиент получил инфекцию во время процедуры.

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Сложно противостоять антипрививочной компании. Этот удар мы берем на себя и то, что не получилось у чиновников, переложили на наши плечи. QR-коды – это бессмысленное ограничение в нашей отрасли. Женщина всегда найдет, где сделать маникюр. Если ИП и ООО находятся под контролем Роспотребнадзора, то самозанятые - нет. Клиники и салоны эстетической медицины работают только по медицинской лицензии, соблюдают санитарные нормы

рассказала НАШЕЙ вице-президент Союза малого и среднего бизнеса СО Юлия Силина

Торговые центры

Трафик клиентов снизился минимум на 50%. Тем временем, QR-коды в салонах красоты уже отменили в Москве и ряде регионов.

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У нас, к сожалению, трафик упал очень сильно, где-то на 60% или на 40% от предыдущего месяца. Как только детям до 18 лет запретили ходит в ТЦ – на 60% упали продажи на фудкортах. Просели торговцы бытовой техники, сумок, одежды. У заведений общепита и кинотеатра выручка упала на 70%

поделился с НАШЕЙ Владимир Смирнов, владелец ТРЦ «Омега» и «ЭкоМолл Гранат»

В нерабочую неделю привились 155 тыс свердловчан, но на выручке торговых центров это никак не отразилось. Уполномоченная по защите прав предпринимателей Елена Артюх предложила снизить возраст и пускать в торговые центры детей с 16 лет. Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса. Почти все их предложения были отвергнуты.

Свердловские власти же считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.

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