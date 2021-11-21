Доход свердловских бизнесменов упал на 50% после введения QR-кодов

НАША продолжает подводить итоги введения новых коронавирусных ограничений, в том числе QR-кодов, которые коснулись бизнесменов. Доход и трафик малого и среднего бизнеса в Свердловской области упал на 50%. При этом региональной поддержки практически нет. Бизнесмены могут получить разовый грант (МРОТ на каждого сотрудника) или льготный кредит для особо пострадавших отраслей от 3%.
Сфера красоты уходит в нелегальный сектор
В рабочие дни проходимость и оборот вырос до 30-40%. Но в ноябре и декабре должен быть рост от 30 до 50% товарооборота вообще. Если нерабочие дни введут снова ближе к концу года – это будет катастрофа, 15-20% бизнесов могут закрыться навсегда.
За пандемию больше 80% рынка ушли в теневой бизнес. ИП становятся самозанятыми и по закону «О защите прав потребителей» ответственности за качество услуг не несут, даже если клиент получил инфекцию во время процедуры.
Сложно противостоять антипрививочной компании. Этот удар мы берем на себя и то, что не получилось у чиновников, переложили на наши плечи. QR-коды – это бессмысленное ограничение в нашей отрасли. Женщина всегда найдет, где сделать маникюр. Если ИП и ООО находятся под контролем Роспотребнадзора, то самозанятые - нет. Клиники и салоны эстетической медицины работают только по медицинской лицензии, соблюдают санитарные нормы
Торговые центры
Трафик клиентов снизился минимум на 50%. Тем временем, QR-коды в салонах красоты уже отменили в Москве и ряде регионов.
У нас, к сожалению, трафик упал очень сильно, где-то на 60% или на 40% от предыдущего месяца. Как только детям до 18 лет запретили ходит в ТЦ – на 60% упали продажи на фудкортах. Просели торговцы бытовой техники, сумок, одежды. У заведений общепита и кинотеатра выручка упала на 70%
В нерабочую неделю привились 155 тыс свердловчан, но на выручке торговых центров это никак не отразилось. Уполномоченная по защите прав предпринимателей Елена Артюх предложила снизить возраст и пускать в торговые центры детей с 16 лет. Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса. Почти все их предложения были отвергнуты.
Свердловские власти же считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
- Рестораторы попросили губернатора отменить QR-коды и разрешить им работать по ночам. Именно они предложили сделать продажу алкоголя по QR-кодам.
- Библиотеки, музеи, филармония и театры пустовали, количество посетителей снизилось на 30-40%. Но еще сильнее от новых ограничений пострадали фитнес-клубы. Их выручка упала на 70%.
- Но есть и хорошие новости: дистант для школьников и части студентов отменен!
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