Скажу откровенно, сначала было непросто: необходимо было перестроить работу сразу нескольких служб. Мы не встретили сопротивления со стороны сотрудников, но встретили недопонимание со стороны наших гостей – пусть небольшого их числа, но важного для нашего торгового центра. Но так продолжалось лишь несколько дней. Система укоренилась и уже не нужно никому объяснять, почему и зачем мы проверяем QR-коды. Потому что все знают – ради здоровья наших гостей. Помимо того, что нет претензий и вопросов, буквально за короткий период вернулся поток покупателей и сегодня мы постепенно выходим на уровень, который фиксировали до введения QR-кодов.