Свердловские власти: "Покупатели вернутся в торговые центры к Новому году"

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В оперштабе сообщили, что потребительский трафик постепенно восстанавливается. Поэтому никаких поблажек ждать не стоит.

В Свердловском оперштабе сегодня, 17 ноября, подвели итоги встречи с представителями торговых центров. По данным властей, потребительский трафик постепенно восстанавливается с момента введения QR-кодов.

Минсельхоз ведет постоянный диалог с торговыми центрами, мы мониторим ситуацию. Руководители рассказывают, что покупатели возвращаются. Сейчас решены все организационные вопросы с пропуском покупателей и проверкой QR-кодов, процесс налажен до автоматизма. Многие магазины открыли дополнительные входы, чтобы в одних дверях не скапливались люди.

сказал министр АПК и потребительского рынка региона Артем Бахтерев

Напомним, торговые центры потеряли не менее 50% выручки из-за ковидных ограничений. Покупатели вернутся в предновогодний период, прогнозирует министерство АПК и потребительского рынка региона.

Скажу откровенно, сначала было непросто: необходимо было перестроить работу сразу нескольких служб. Мы не встретили сопротивления со стороны сотрудников, но встретили недопонимание со стороны наших гостей – пусть небольшого их числа, но важного для нашего торгового центра. Но так продолжалось лишь несколько дней. Система укоренилась и уже не нужно никому объяснять, почему и зачем мы проверяем QR-коды. Потому что все знают – ради здоровья наших гостей. Помимо того, что нет претензий и вопросов, буквально за короткий период вернулся поток покупателей и сегодня мы постепенно выходим на уровень, который фиксировали до введения QR-кодов.

рассказал директор ООО «Мегаполис» Александр Стадниченко

Пока что об отмене QR-кодов и послаблении ограничений речи не идет. Предложения торговый центров еще раз рассмотрят на заседании оперативного штаба.

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