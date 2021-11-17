320 доз вакцин от коронавируса украли из свердловской больницы

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Вора заинтересовал препарат "Гам-Ковид-Вак". Мужчину ищут с помощью служебных собак.

В Свердловской области из крупной поликлиники в Нижнем Тагиле неизвестный выкрал 320 доз вакцин от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Препарат украли в ночь с 15 на 16 ноября из служебного помещения поликлиники №2 горбольницы №4, расположенной на улице Металлургов.

Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10.05 от заместителя главного врача. На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой "Белона". Днем здание охраняет ЧОП "Великан", а в ночное время – сторож, мужчина, 1962 года рождения, ранее не судимый.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Сейчас полиция просматривает записи с камеры видеонаблюдения и устанавливает, кто из должностных лиц имел доступ к кабинету с вакциной.

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