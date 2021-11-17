На екатеринбуржцах испытают американское лекарство от коронавируса

В Екатеринбурге протестируют американское лекарство от коронавируса компании Pfizer. В клинических испытаниях второй и третьей фазы препарата Paxlovid примет участие частная медицинская компания "Семейная клиника" (LLC Family clinic) на улице Ключевской. Информация об этом размещена в Международном реестре клинических исследований. Испытания уже одобрил Росздравнадзор.

На разработку препарата потратили два года, его будут выпускать в таблетках. Предполагается, что лекарство будут использовать для профилактики COVID в домашних условиях, его будут рекомендовать тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом людьми. Таким образом, риск госпитализации и смерть от инфекции после приема препарата, по задумке компании, сократится на 89%.

Испытания проведут на группе из 90 взрослых из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Завершатся они только в марте 2023 года.

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