На екатеринбуржцах испытают американское лекарство от коронавируса

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49777

Всего в исследовании примут участие 90 человек.

В Екатеринбурге протестируют американское лекарство от коронавируса компании Pfizer. В клинических испытаниях второй и третьей фазы препарата Paxlovid примет участие частная медицинская компания "Семейная клиника" (LLC Family clinic) на улице Ключевской. Информация об этом размещена в Международном реестре клинических исследований. Испытания уже одобрил Росздравнадзор.


На разработку препарата потратили два года, его будут выпускать в таблетках. Предполагается, что лекарство будут использовать для профилактики COVID в домашних условиях, его будут рекомендовать тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом людьми. Таким образом, риск госпитализации и смерть от инфекции после приема препарата, по задумке компании, сократится на 89%.


Испытания проведут на группе из 90 взрослых из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Завершатся они только в марте 2023 года.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49777

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined