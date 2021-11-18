В Свердловской области отменили дистант для школьников и части студентов

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Они начнут учиться с понедельника, 22 ноября.

Сегодня, 18 ноября, свердловский вице-губернатор Павел Креков заявил об отмене дистанционного режима обучения для школьников с 5-й по 11-й классы и для выпускников региональных техникумов и колледжей. С понедельника занятия начнутся в традиционном формате.

С понедельника к учебе приступят все классы среднеобразовательных школ, плоть до 11, на дистанте останутся обучающиеся средних образовательных профессиональных учреждений , за исключением выпускных курсов.

Заявил Павел Креков.

На дистанте школьники сидели аж две недели с 8 ноября, уже 22 ноября они снова смогут учиться в стенах своих школ. За это время родители обучающихся устроили бунт против дистанта у стен мэрии Екатеринбурга. Власти ответили на претензии родителей и предложили разработать для детей индивидуальные планы занятий.

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