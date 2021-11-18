В Свердловской области больше 80 рестораторов выступили против QR-кодов

В Свердловской области 81 ресторан из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Невьянска и Серова выступили против QR-кодов и ограничения на работу заведений ночью. Они вместе с Ассоциацией кулинаров и рестораторов региона подписали обращение к губернатору Евгению Куйвашеву.
За период с 30 октября по 15 ноября, по данным ассоциации, заведения общепита потеряли 50% выручки. При этом заболеваемость коронавирусом после введенных ограничений останется примерно на одном уровне.
Мы, представители индустрии питания, ценим здоровье граждан и осознаем важность проведения вакцинации, но искренне не понимаем, почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало "разменной монетой" в борьбе с эпидемией. Для предприятий общественного питания установлено несколько ограничений, которые, на наш взгляд, противоречат друг другу и дискредитируют саму идею вакцинации. Если теперь в предприятия питания могут попасть только те, кто вакцинирован или уже переболел коронавирусом, то для чего установлен запрет на работу с 23.00 до 6.00, почему сохранены ограничения по максимальному одновременному нахождению в помещении предприятий питания гостей из расчета 1 человек на 4 кв. м площади?
Тем в временем в Екатеринбурге уже закрылось около 2-3 кафе. Сейчас в Свердловской области работает 7 тысяч заведений общепита. Рестораторы опасаются, что сотрудники просто массово уволятся с работы.
- Свердловские власти считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
- Рестораторы требуют сделать продажу алкоголя по QR-кодам.
- Число пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга после введения QR-кодов упало на 12,5%.
- Рассказываем в серии статей о том, как Екатеринбург пережил нерабочую неделю и справляется с антиковидными мерами. Библиотеки, музеи, филармония и театры пустовали, количество посетителей снизилось на 30-40%. Но еще сильнее от новых ограничений пострадали фитнес-клубы. Их выручка упала на 70%.
- Некоторые отрасли наоборот, поддерживают меры властей. Так, свердловские промышленники выступили за введение QR-кодов в общественном транспорте.
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