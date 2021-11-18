В Свердловской области больше 80 рестораторов выступили против QR-кодов

В Свердловской области 81 ресторан из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Невьянска и Серова выступили против QR-кодов и ограничения на работу заведений ночью. Они вместе с Ассоциацией кулинаров и рестораторов региона подписали обращение к губернатору Евгению Куйвашеву.

За период с 30 октября по 15 ноября, по данным ассоциации, заведения общепита потеряли 50% выручки. При этом заболеваемость коронавирусом после введенных ограничений останется примерно на одном уровне.