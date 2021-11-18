В Свердловской области больше 80 рестораторов выступили против QR-кодов

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49796

В этой сфере предприниматели уже потеряли не менее 50% выручки.

В Свердловской области 81 ресторан из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Невьянска и Серова выступили против QR-кодов и ограничения на работу заведений ночью. Они вместе с Ассоциацией кулинаров и рестораторов региона подписали обращение к губернатору Евгению Куйвашеву.


За период с 30 октября по 15 ноября, по данным ассоциации, заведения общепита потеряли 50% выручки. При этом заболеваемость коронавирусом после введенных ограничений останется примерно на одном уровне.

Мы, представители индустрии питания, ценим здоровье граждан и осознаем важность проведения вакцинации, но искренне не понимаем, почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало "разменной монетой" в борьбе с эпидемией. Для предприятий общественного питания установлено несколько ограничений, которые, на наш взгляд, противоречат друг другу и дискредитируют саму идею вакцинации. Если теперь в предприятия питания могут попасть только те, кто вакцинирован или уже переболел коронавирусом, то для чего установлен запрет на работу с 23.00 до 6.00, почему сохранены ограничения по максимальному одновременному нахождению в помещении предприятий питания гостей из расчета 1 человек на 4 кв. м площади?

Указано в открытом письме.

Тем в временем в Екатеринбурге уже закрылось около 2-3 кафе. Сейчас в Свердловской области работает 7 тысяч заведений общепита. Рестораторы опасаются, что сотрудники просто массово уволятся с работы.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49796

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined