Свердловские власти не сделают поблажек для бизнеса и торговых центров по QR-кодам

Свердловские власти не станут смягчать антикоронавирусные ограничения по просьбам бизнесменов. Речи от отмене QR-кодов пока не идет вовсе в любой и сфер: фитнес, бьюти, или ресторанной индустрии. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил вице-губернатор Павел Креков. Однако над некоторыми предложениями власти все-таки задумались. Так, сейчас разрабатывают проект о переносе проверок QR-кодов на кассы, а также изучают концепцию о продаже алкоголя по QR-кодам. Тем не менее, это не означает, что такие меры будут приняты.
Но от идеи разрешить подросткам с 16 лет посещать торговые центры власти отказались. По мнению Павла Крекова, они могут заказать все, что им нужно, в интернет-магазинах.
Сегодня в Екатеринбурге минимум 800 тысяч человек с QR-кодами. И эта цифра каждый день увеличивается примерно на 120 тысяч человек. Это люди, которые уже могут ходить, в том числе, в фитнес-центры и салоны красоты. И говорить надо не о том, как уйти от QR-кодов, а о том, как можно поскорее всех вакцинировать. Для нас важно сделать так, чтобы не умирали люди. Об ослаблении говорить рано, потому что мы только начали получать позитивный результат. Нам нужно сохранить людей, чтобы бизнес дальше работал.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизируется. На прошедшей неделе в регионе освободилось 1,5 тысячи коек. К плановой работе возвращается нейрохирургический корпус больницы №40, один из корпусов Госпиталя ВОВ, центр "Бонум". Уже привито 42,5% населения региона (или 1 млн 845 тысяч человек, в том числе в Екатеринбурге только первым компонентом привиты 732 тысячи человек). Также пока что власти не собираются обязать вакцинироваться от коронавируса всех лиц, старше 65 лет и
Любая мера должна четко просчитываться с точки зрения контроля. Сегодня интенсивно работают контрольные группы, но закон не позволяет нам ходить по домам и контролировать привитость человека конкретной возрастной категории. Также, формирование зон, свободных от ковида не завершено.
Рассказываем в серии статей о том, как Екатеринбург пережил нерабочую неделю и справляется с антиковидными мерами. Сегодня рестораторы попросили губернатора отменить QR-коды и разрешить им работать по ночам. Именно они предложили сделать продажу алкоголя по QR-кодам.
- Свердловские власти же считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
- Число пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга после введения QR-кодов упало на 12,5%.
- Библиотеки, музеи, филармония и театры пустовали, количество посетителей снизилось на 30-40%. Но еще сильнее от новых ограничений пострадали фитнес-клубы. Их выручка упала на 70%.
- Некоторые отрасли наоборот, поддерживают меры властей. Так, свердловские промышленники выступили за введение QR-кодов в общественном транспорте.
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