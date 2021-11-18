Свердловские власти не сделают поблажек для бизнеса и торговых центров по QR-кодам

Свердловские власти не станут смягчать антикоронавирусные ограничения по просьбам бизнесменов. Речи от отмене QR-кодов пока не идет вовсе в любой и сфер: фитнес, бьюти, или ресторанной индустрии. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил вице-губернатор Павел Креков. Однако над некоторыми предложениями власти все-таки задумались. Так, сейчас разрабатывают проект о переносе проверок QR-кодов на кассы, а также изучают концепцию о продаже алкоголя по QR-кодам. Тем не менее, это не означает, что такие меры будут приняты.

Но от идеи разрешить подросткам с 16 лет посещать торговые центры власти отказались. По мнению Павла Крекова, они могут заказать все, что им нужно, в интернет-магазинах.