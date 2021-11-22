После введения QR-кодов в Свердловской области темпы заболеваемости COVID-19 снизились в 120 раз

После введения QR-кодов в Свердловской области темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз, об этом сегодня, 22 ноября, завил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. По данным Роспотребнадзора, четвертая волна коронавируса началась с 29 сентября, а максимальное значение темпов прироста зафиксировали 1 ноября.
Мы рассматриваем введение QR-кодов в системе всех ограничительных мероприятий. Мы начали активно расти, вошли в новую волну с 29 сентября, когда начался новый подъем заболеваемости. Подъем мы фиксировали до 1 ноября, когда средненедельный темп прироста достиг максимума и составил 12,6%, каждый день почти на 2% прирастала заболеваемость. Мы видим снижение темпов прироста, и за прошедшие2-3 недели темпы прироста снизились более, чем в 120 раз.
Кроме того, за прошедшую неделю в регионе зафиксировали 4416 очагов заболеваемости в семьях, в 570 случаях заболели два человека и более. В организованных коллективах было 2215 вспышек коронавируса (в 320 случаях люди заболели массово). В больницах таких очагов было всего 77, в учреждениях социального обслуживания - 26. Больше всего заболеваемость распространяется в школах - на 34 случая групповой заболеваемости пришлось 622 заболевших.
Были очаги, когда мы фиксировали занос в этот очаг, но распространения не происходило. Это хороший признак, говорящий о том, что организации уже отработали режим. За прошлую неделю в организованных коллективах не было ни одного очага с распространением.
- Есть у НАШЕЙ и другая статистика. После введения QR-кодов доход малого и среднего бизнеса упал на 50%. Рассказываем, как торговые центры и сфера красоты переживают пандемию.
- Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса. Почти все их предложения были отвергнуты. Они считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
- Рестораторы попросили губернатора отменить QR-коды и разрешить им работать по ночам. Именно они предложили сделать продажу алкоголя по QR-кодам.
- Библиотеки, музеи, филармония и театры пустовали, количество посетителей снизилось на 30-40%. Но еще сильнее от новых ограничений пострадали фитнес-клубы. Их выручка упала на 70%.
- Но есть и хорошие новости: дистант для школьников и части студентов отменен!
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