После введения QR-кодов в Свердловской области темпы заболеваемости COVID-19 снизились в 120 раз

Мы рассматриваем введение QR-кодов в системе всех ограничительных мероприятий. Мы начали активно расти, вошли в новую волну с 29 сентября, когда начался новый подъем заболеваемости. Подъем мы фиксировали до 1 ноября, когда средненедельный темп прироста достиг максимума и составил 12,6%, каждый день почти на 2% прирастала заболеваемость. Мы видим снижение темпов прироста, и за прошедшие2-3 недели темпы прироста снизились более, чем в 120 раз.