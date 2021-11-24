Запуск трамваев из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму снова перенесли

Трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят еще не скоро. По данным Департамента информационной политики Свердловской области, запуск снова перенесли с сентября 2021 года на май 2022.

Очередной перенос связан с тем, что строительство самой ветки до сих пор не закончено. В Екатеринбурге выполнено лишь 75% работ, когда как в Верхней Пышме уже 95%, большая часть работ связана с благоустройством вокруг самой ветки. Кроме того, время потребуется и на выбор компании-перевозчика.

Техническое открытие состоится уже в декабре этого года. Открыть трамвайную ветку власти обещали еще в сентябре 2020 года. Всего на строительство ветки потратят 1,9 млрд рублей (часть средств выделено из областного и городского бюджета), но в качестве подарка к 300-летию столицы Урала финансирование увеличили.

Договор о строительстве трамвайной ветки заключили в 2015 году, длина линии - 17 километров. Первая остановка будет на Эльмаше, трамвай пойдет по проспекту Космонавтов. В СМИ уже опубликовали перечень остановок этого трамвая в Екатеринбурге (спойлер: всего их будет 14).

Изначально говорилось, что проезд от Екатеринбурга до Верхней Пышмы будет стоить около 42 рублей. Однако этой осенью перевозчики подняли цены на проезд до городов-спутников, каким является и Верхняя Пышма.

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