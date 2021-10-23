В огне не горят и не ломаются: НАШ фоторепортаж с завода антивандальных сидений в Екатеринбурге

Под Екатеринбургом, в городе Березовский компания «Сибеко» запустила производство антивандальных кресел для общественного транспорта. В год завод делает по 150 тысяч сидений для автобусов, трамваев и троллейбусов. Бренд назвали «Espa». За сутки завод снабжает сиденьями 3-4 автобуса, хотя на производстве работают всего 100 человек, а в компании – 160.
Мы продаем производителям, а сами автобусы закупают муниципалитеты. Наши сиденья есть и в автобусах «Гортранса» и в трамваях.
Одно сиденье весит 5 кг, что уменьшает нагрузку на сам транспорт. Срок эксплуатации кресла – 40 лет. До этого их производили в основном иностранные компании.
«Сибеко» делает сиденья для поездов, тракторов, комбайнов, грузовиков и экскаваторов. И даже мягкие основания сидений для самолетов! Спрос на уральскую продукцию есть – у компании около 350 покупателей.
В огне не горят и в воде не тонут
Антивандальными их называют из-за большей прочности и возможности легко сменить деталь. Обивку на сиденья и подложки делают из трудногорючих материалов. Они выдерживают нагрузку до 550 кг на спинку и 220 кг за ручку. Все составляющие сидений российского производства.
Они ремонтопригодные. Старые сиденья, которые стоят в трамваях, им по 30-40 лет. Нет эргономики, порезали, оторвали, износ продукции идет быстрый.
Тонкая работа
Самое сложное кресло у машиниста.
У них оснащение полное: поясничная поддержка в разных направлениях, наклоны вперед-назад спинки, подлокотники регулируемые, еще и по горизонтали, с фиксацией разных положениях, функция запоминания
Нестандартные модели
Все сиденья делаются по ГОСТам, и это не всегда удобно для полных людей.
Мы пытаемся предлагать более удобные модели, ГОСТы есть устаревшие, с советских времен. У нас в разработке новое кресло пассажирское для ЖД транспорта, мы пригласили производителя попробовать опытный образец. Он его удобство оценил. Но в ГОСТ оно чуть-чуть не попадало
Человек роботу друг
Большая часть процессов автоматизирована. Так, робот вышивает на сиденье заданный на программе узор. Ускоряет производство купленный на деньги Фонда развития промышленности (ФРП) термопласт автомат с усилием 1300 тонн – самый большой в Свердловской области. Он изготавливает пластиковое основание сидений и работает круглосуточно. Робот всасывает гранулы смеси полипропилена и армлена с 30% стеклонаполнением. Материал не токсичный.
Напольные покрытия для комбайнов производят на пенозаливочной машине. Буквально за четыре минуты жидкость превращается в готовый продукт. Он обладает свойствами шумо- и виброизоляции. Оператор только обрабатывает пресс-форму и вынимает готовое изделие.
А здесь установлен робот-сварщик. Но кроме него параллельно сваркой занимаются и люди. В «Сибеко» уверены, роботизировать все полностью невозможно. Человек все равно должен контролировать процесс.
Часть «волшебного» оборудования на 75 млн рублей была приобретена с помощью ФРП, всего пришлось вложить в производство 174 млн рублей.
Испытание на прочность
Опытные образцы проходят через испытания на автомате. Так, робот 5 млн раз давит на сиденье, проверяя его на прочность. Также кресла проходят через покрасочную камеру, где их ждут испытания через соляной туман и другие. Смотрят, чтобы краска и другие детали не вздулись, не испортились под воздействием разных сил.
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