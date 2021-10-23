В огне не горят и не ломаются: НАШ фоторепортаж с завода антивандальных сидений в Екатеринбурге

Одно сиденье весит 5 кг, что уменьшает нагрузку на сам транспорт. Срок эксплуатации кресла – 40 лет. До этого их производили в основном иностранные компании.

«Сибеко» делает сиденья для поездов, тракторов, комбайнов, грузовиков и экскаваторов. И даже мягкие основания сидений для самолетов! Спрос на уральскую продукцию есть – у компании около 350 покупателей.