В огне не горят и не ломаются: НАШ фоторепортаж с завода антивандальных сидений в Екатеринбурге

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НАША побывала на производстве, где всего 160 человек снабжают креслами несколько городов России и даже Казахстан, Вьетнам и Никарагуа.

Под Екатеринбургом, в городе Березовский компания «Сибеко» запустила производство антивандальных кресел для общественного транспорта. В год завод делает по 150 тысяч сидений для автобусов, трамваев и троллейбусов. Бренд назвали «Espa». За сутки завод снабжает сиденьями 3-4 автобуса, хотя на производстве работают всего 100 человек, а в компании – 160.

Мы продаем производителям, а сами автобусы закупают муниципалитеты. Наши сиденья есть и в автобусах «Гортранса» и в трамваях.

рассказал НАШЕЙ технический директор «Сибеко» Евгений Бацан

Одно сиденье весит 5 кг, что уменьшает нагрузку на сам транспорт. Срок эксплуатации кресла – 40 лет. До этого их производили в основном иностранные компании.


«Сибеко» делает сиденья для поездов, тракторов, комбайнов, грузовиков и экскаваторов. И даже мягкие основания сидений для самолетов! Спрос на уральскую продукцию есть – у компании около 350 покупателей.

В огне не горят и в воде не тонут

Антивандальными их называют из-за большей прочности и возможности легко сменить деталь. Обивку на сиденья и подложки делают из трудногорючих материалов. Они выдерживают нагрузку до 550 кг на спинку и 220 кг за ручку. Все составляющие сидений российского производства.

Они ремонтопригодные. Старые сиденья, которые стоят в трамваях, им по 30-40 лет. Нет эргономики, порезали, оторвали, износ продукции идет быстрый.

пояснил Евгений Бацан

Тонкая работа

Самое сложное кресло у машиниста.

У них оснащение полное: поясничная поддержка в разных направлениях, наклоны вперед-назад спинки, подлокотники регулируемые, еще и по горизонтали, с фиксацией разных положениях, функция запоминания

добавил технический директор «Сибеко»

Нестандартные модели

Все сиденья делаются по ГОСТам, и это не всегда удобно для полных людей.

Мы пытаемся предлагать более удобные модели, ГОСТы есть устаревшие, с советских времен. У нас в разработке новое кресло пассажирское для ЖД транспорта, мы пригласили производителя попробовать опытный образец. Он его удобство оценил. Но в ГОСТ оно чуть-чуть не попадало

рассказал НАШЕЙ Евгений Бацан.

Человек роботу друг

Большая часть процессов автоматизирована. Так, робот вышивает на сиденье заданный на программе узор. Ускоряет производство купленный на деньги Фонда развития промышленности (ФРП) термопласт автомат с усилием 1300 тонн – самый большой в Свердловской области. Он изготавливает пластиковое основание сидений и работает круглосуточно. Робот всасывает гранулы смеси полипропилена и армлена с 30% стеклонаполнением. Материал не токсичный.


Напольные покрытия для комбайнов производят на пенозаливочной машине. Буквально за четыре минуты жидкость превращается в готовый продукт. Он обладает свойствами шумо- и виброизоляции. Оператор только обрабатывает пресс-форму и вынимает готовое изделие.

А здесь установлен робот-сварщик. Но кроме него параллельно сваркой занимаются и люди. В «Сибеко» уверены, роботизировать все полностью невозможно. Человек все равно должен контролировать процесс.


Часть «волшебного» оборудования на 75 млн рублей была приобретена с помощью ФРП, всего пришлось вложить в производство 174 млн рублей.

Испытание на прочность

Опытные образцы проходят через испытания на автомате. Так, робот 5 млн раз давит на сиденье, проверяя его на прочность. Также кресла проходят через покрасочную камеру, где их ждут испытания через соляной туман и другие. Смотрят, чтобы краска и другие детали не вздулись, не испортились под воздействием разных сил.

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