После смерти 13-летней девочки под колесами трамвая в Екатеринбурге началась охота на зацеперов - людей, которые забираются на боковые и задние панели общественного транспорта и пытаются проехать "зайцем". Госавтоинспекция, инспекторы по делам несовершеннолетних и "Гортранс" возобновили рейды по ловле зацеперов. По информации УГИБДД чаще всего их замечают на Сортировке, а именно на улицах Технической, Белореченской, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина, Таватуйской и Титова.
Родители должны разъяснять детям опасность не только катания на прицепных устройствах, но и в целом нарушения Правил дорожного движения, возможные последствия. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует проговаривать со своими детьми правила безопасного поведения на дороге, не забывая и об опасности катания вне салона общественного транспорта. Важно донести до несовершеннолетнего информацию о неотвратимости негативных последствий такого безрассудного поведения.
В случае, если водитель или кондуктор увидели зацепера - подвижной состав останавливается. Зацепинг - опасное увлечение, ведь травму можно получить как и во время поездки, так и при повороте и остановке транспорта. Штраф за зацепинг, на данный момент, составляет всего 100 рублей.
- С 11 октября на Свердловской железной дороге отменят сразу девять электричек.
- В Екатеринбурге мама высадила ребенка на Россельбане и сказала идти ему домой пешком больше шести километров. Проезжающий мимо юрист спас мальчика. Родителями ребенка заинтересовались следователи.
- Под Екатеринбургом трехлетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле.
- Ранее в Свердловской области полуторогодовалая девочка погибла под колесами грузовика, пока ее мама разговаривала со своим сожителем.
- Прощайте, очереди! Детям станет легче выйти из карантина, свердловский губернатор придумал, как организовать выдачу справок.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев