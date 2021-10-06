В Екатеринбурге началась охота на зацеперов

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После того, как трамвай переехал девочку-зацепера пополам.

После смерти 13-летней девочки под колесами трамвая в Екатеринбурге началась охота на зацеперов - людей, которые забираются на боковые и задние панели общественного транспорта и пытаются проехать "зайцем". Госавтоинспекция, инспекторы по делам несовершеннолетних и "Гортранс" возобновили рейды по ловле зацеперов. По информации УГИБДД чаще всего их замечают на Сортировке, а именно на улицах Технической, Белореченской, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина, Таватуйской и Титова.

Родители должны разъяснять детям опасность не только катания на прицепных устройствах, но и в целом нарушения Правил дорожного движения, возможные последствия. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует проговаривать со своими детьми правила безопасного поведения на дороге, не забывая и об опасности катания вне салона общественного транспорта. Важно донести до несовершеннолетнего информацию о неотвратимости негативных последствий такого безрассудного поведения.

Рассказали НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга.

В случае, если водитель или кондуктор увидели зацепера - подвижной состав останавливается. Зацепинг - опасное увлечение, ведь травму можно получить как и во время поездки, так и при повороте и остановке транспорта. Штраф за зацепинг, на данный момент, составляет всего 100 рублей.

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