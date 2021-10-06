После смерти 13-летней девочки под колесами трамвая в Екатеринбурге началась охота на зацеперов - людей, которые забираются на боковые и задние панели общественного транспорта и пытаются проехать "зайцем". Госавтоинспекция, инспекторы по делам несовершеннолетних и "Гортранс" возобновили рейды по ловле зацеперов. По информации УГИБДД чаще всего их замечают на Сортировке, а именно на улицах Технической, Белореченской, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина, Таватуйской и Титова.