В Екатеринбурге следователи проверят семью оставленного на трассе мальчика

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Мама сказала ребенку добираться домой пешком шесть километров.

Сегодня, 4 октября, следственный комитет заинтересовался информацией о мальчике, которого родители высадили из машины на оживленной трассе в Екатеринбурге и сказали ему идти домой пешком.


Об инциденте рассказал юрист Андрей Еланцев, возглавляющий общественную организацию "Безопасное детство". Ему пришлось вытащить восьмилетнего мальчика из потока машин на Россельбане. Ребенок шел в направлении Кольцово прямо по мосту, пытаясь не попасть под колеса автомобилей, двигающихся со скоростью порядка 100 километров в час.


Кто-то из водителей попытался сообщить о ребенке в УГИБДД, но ни одна из оперативных служб не приехала на место происшествия. Кроме того, проезжающие водители даже не пытались остановиться, увидев мальчика и его спасителя. Пройти через мост иным путем ребенок не смог из-за ремонта дороги.

Он был с мамой в районе автовокзала на тренировке. Тренировался плохо. Мама наругалась. Он отбежал в сторону, а мама ему сказала - либо ты подходишь ко мне, либо иди до дома самостоятельно. А живут они знаете где? На Патриотов! За 6 километров от места тренировки. Пацан испугался и выразил желание идти домой один. Мама объяснила, как добраться пешком до дома. В момент, когда я его забрал, он был в пути уже 2,5 часа! У каких-то мальчишек попросил денег на шоколадку, они ему дали, он перекусил!

Рассказал у себя в Facebook Андрей Еланцев.

Юрист пояснил, что в полиции оперативно помочь не смогли. Якобы, у службы не было свободных машин. В итоге за ребенком приехал папа. Следователи проверят всю информацию о семье ребенка и опросит возможных очевидцев инцидента.

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