В Екатеринбурге следователи проверят семью оставленного на трассе мальчика

Сегодня, 4 октября, следственный комитет заинтересовался информацией о мальчике, которого родители высадили из машины на оживленной трассе в Екатеринбурге и сказали ему идти домой пешком.

Об инциденте рассказал юрист Андрей Еланцев, возглавляющий общественную организацию "Безопасное детство". Ему пришлось вытащить восьмилетнего мальчика из потока машин на Россельбане. Ребенок шел в направлении Кольцово прямо по мосту, пытаясь не попасть под колеса автомобилей, двигающихся со скоростью порядка 100 километров в час.

Кто-то из водителей попытался сообщить о ребенке в УГИБДД, но ни одна из оперативных служб не приехала на место происшествия. Кроме того, проезжающие водители даже не пытались остановиться, увидев мальчика и его спасителя. Пройти через мост иным путем ребенок не смог из-за ремонта дороги.