В Екатеринбурге трамвай насмерть переехал девочку-зацепера

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Госавтоинспекция ищет очевидцев произошедшего.

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошла страшная трагедия. Недалеко от дома на 8 Марта, 202/3 под колесами трамвая погибла девочка 12-14 лет. Подросток ехала на сцепке между вагонами трамвая, направлявшегося от Академика Шварца в сторону Юлиуса Фучика (Ботанический район). Девочка упала прямо под колеса трамвая и погибла на месте аварии. Личность ребенка еще не установили.


Госавтоинспекция разыскивает очевидцев трагедии. Всех свидетелей аварии просят позвонить по номеру тел. 8-902-268-90-88.

Чаще всего, зацеперами становятся те подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки. Чтобы ваш ребенок не проводил свое свободное время на улице, в сомнительных компаниях и рискованных увлечениях, организуйте ему досуг. Также необходимо обучать детей правилам безопасности на проезжей части дороги, проговаривать о недопустимости таких поступков. В случае, если вы стали свидетелем подобного поведения детей – экстремалов, необходимо их остановить и вызвать сотрудников полиции по телефону 02.

Уточнили НАШЕЙ в отделении пропаганды УГИБДД Екатеринбурга.
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Нередко зацеперы передвигается на крышах трамваев, боговых или торцевых сторон вагонов. В любом виде зацепинг опасен для жизни.

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