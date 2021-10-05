В Екатеринбурге трамвай насмерть переехал девочку-зацепера

Чаще всего, зацеперами становятся те подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки. Чтобы ваш ребенок не проводил свое свободное время на улице, в сомнительных компаниях и рискованных увлечениях, организуйте ему досуг. Также необходимо обучать детей правилам безопасности на проезжей части дороги, проговаривать о недопустимости таких поступков. В случае, если вы стали свидетелем подобного поведения детей – экстремалов, необходимо их остановить и вызвать сотрудников полиции по телефону 02.