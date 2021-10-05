В Екатеринбурге трамвай насмерть переехал девочку-зацепера

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошла страшная трагедия. Недалеко от дома на 8 Марта, 202/3 под колесами трамвая погибла девочка 12-14 лет. Подросток ехала на сцепке между вагонами трамвая, направлявшегося от Академика Шварца в сторону Юлиуса Фучика (Ботанический район). Девочка упала прямо под колеса трамвая и погибла на месте аварии. Личность ребенка еще не установили.
Госавтоинспекция разыскивает очевидцев трагедии. Всех свидетелей аварии просят позвонить по номеру тел. 8-902-268-90-88.
Чаще всего, зацеперами становятся те подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки. Чтобы ваш ребенок не проводил свое свободное время на улице, в сомнительных компаниях и рискованных увлечениях, организуйте ему досуг. Также необходимо обучать детей правилам безопасности на проезжей части дороги, проговаривать о недопустимости таких поступков. В случае, если вы стали свидетелем подобного поведения детей – экстремалов, необходимо их остановить и вызвать сотрудников полиции по телефону 02.
Нередко зацеперы передвигается на крышах трамваев, боговых или торцевых сторон вагонов. В любом виде зацепинг опасен для жизни.
- В Екатеринбурге мама высадила ребенка на Россельбане и сказала идти ему домой пешком больше шести километров. Проезжающий мимо юрист спас мальчика. Родителями ребенка заинтересовались следователи.
- Под Екатеринбургом трехлетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле.
- Ранее в Свердловской области полуторогодовалая девочка погибла под колесами грузовика, пока ее мама разговаривала со своим сожителем.
- Прощайте, очереди! Детям станет легче выйти из карантина, свердловский губернатор придумал, как организовать выдачу справок.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев