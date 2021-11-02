В Екатеринбурге подорожал проезд до соседних городов

Цены на проезд из Екатеринбурга в города-спутники резко взлетели. Горожане отметили, что билеты на междугородние автобусы до Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского значительно подорожали. В Управлении автодорог повышение тарифов пояснили решением Региональной энергетической комиссии. Она согласовала новую стоимость проезда. Теперь километр пути стоит 2,56 рубля, а проезд внутри города - 25 рублей.

Теперь доехать из Екатеринбурга до других городов стоит...:

До Верхней Пышмы - вместо 47 рублей - 50,5 рубля.

До Среднеуральска вместо 55 рублей - 59 рублей.

До Березовского вместо 50 рублей - 53 рублей (по разным маршрутам цена может отличаться, тем не менее, стоимость проезда везде подняли на 3 рубля).

Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, что стоимость проезда в общественном транспорте поднимется до 32 рублей. Так власти хотят покрыть долги "Гортранса" за электроэнергию. Кроме того, часть маршрутов будет оптимизирована. Сейчас проезд стоит 28 рублей.

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