В Екатеринбурге поднимут цены на проезд в городском транспорте и сократят маршруты

В Екатеринбурге поднимут стоимость проезда в общественном транспорте до 32 рублей, а также сократят ряд городских маршрутов, сообщают СМИ. Именно так власти пытаются решить проблемы "Гортранса" и других перевозчиков, находящихся в кризисе. Из-за долгов за электроэнергию транспорт не может работать. Автобусы просто не выходят на рейс.

Алексей Орлов пояснил ura.ru что процесс оптимизации маршрутной сети неизбежен, в основном, будут исключены дублирующие маршруты. Субсидировать "Гортранс" мэрия больше не планирует. Также по словам министра транспорта Василия Старкова, стоимость проезда в транспорте вырастет до 32 рублей до конца 2021 года. Повышают цены на проезд из-за инфляции.

Ранее в распоряжении e1.ru оказалось письмо ЕМУП "Гортранса", где транспортники рассказали об огромных убытках. Денег не хватает на ремонт трамваев и трамвайных путей, из-за текучки кадров нет ни водителей, ни кондукторов (несмотря на то, что средняя зарплата - 33 тысячи рублей). Количество работников за полгода сократилось на 400 человек. А больше 30% от дохода теряют из-за нововведения властей - оплаты проезда без кондуктора.

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