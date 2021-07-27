В Екатеринбурге на озеро Шарташ вернут прогулочные катера

Эта идея уже давно прорабатывается и вошла в состав основных проектных решений по организации альтернативных способов движения, предложенных в мастер-плане регионального рекреационно-оздоровительного кластера, который в ноябре прошлого года был одобрен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В настоящий момент тщательно прорабатываются все юридические и правовые вопросы, и я надеюсь, что в ближайшие пару лет мы сможем воссоздать пассажирское движение на озере Шарташ.