В Екатеринбурге на озеро Шарташ вернут прогулочные катера, сообщил директор лесопарка Артур Зиганшин на своей странице в Facebook. Для этого планируется обустроить несколько пристаней. Он отметил, что для горожан это не только развлечение, но и способ быстро попасть на другой берег озера. Водный транспорт будет ездить по расписанию.
Эта идея уже давно прорабатывается и вошла в состав основных проектных решений по организации альтернативных способов движения, предложенных в мастер-плане регионального рекреационно-оздоровительного кластера, который в ноябре прошлого года был одобрен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В настоящий момент тщательно прорабатываются все юридические и правовые вопросы, и я надеюсь, что в ближайшие пару лет мы сможем воссоздать пассажирское движение на озере Шарташ.
Когда это произойдет и сколько средств потребуется на возобновление водных рейсов не уточняется. У проекта уже есть потенциальный инвестор. В 1950-ые годы на Шарташе плавали водометные катера, вместимость до сорока человек. Как они выглядели можно увидеть на фотографиях выше.
- Не так давно со дна озера достали кучу мусора: шины, детский стульчик и еще много разного (ФОТО).
- На Шарташе выставили на торги крутой коттедж всего за один рубль! Но все не так просто.
- Директор Шарташского лесопарка поддержал решение властей о закрытии городских парков на ночь.
- А вот в Зеленой роще недавно нашли кости, очень похожие на человеческие.
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