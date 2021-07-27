В Екатеринбурге на озеро Шарташ вернут прогулочные катера

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Когда-то такой аттракцион уже работал.

В Екатеринбурге на озеро Шарташ вернут прогулочные катера, сообщил директор лесопарка Артур Зиганшин на своей странице в Facebook. Для этого планируется обустроить несколько пристаней. Он отметил, что для горожан это не только развлечение, но и способ быстро попасть на другой берег озера. Водный транспорт будет ездить по расписанию.

Эта идея уже давно прорабатывается и вошла в состав основных проектных решений по организации альтернативных способов движения, предложенных в мастер-плане регионального рекреационно-оздоровительного кластера, который в ноябре прошлого года был одобрен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В настоящий момент тщательно прорабатываются все юридические и правовые вопросы, и я надеюсь, что в ближайшие пару лет мы сможем воссоздать пассажирское движение на озере Шарташ.

Рассказал Артур Зиганшин.

Когда это произойдет и сколько средств потребуется на возобновление водных рейсов не уточняется. У проекта уже есть потенциальный инвестор. В 1950-ые годы на Шарташе плавали водометные катера, вместимость до сорока человек. Как они выглядели можно увидеть на фотографиях выше.

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