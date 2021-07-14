В Екатеринбурге за 1 рубль выставили на торги трехэтажный коттедж, площадью 386 квадратных метров. Здание находится на Шарташе, на ул. Кленовая, 40. Поясним, 1 рубль - изначальная цена, но торги выиграет тот, кто предложит наиболее большую сумму денег. О предложениях конкурентов не будет знать никто - торги закрытые. А само здание действительно крутое! Внутри - отапливаемый гараж, есть газ, электричество, вода. Торги закончатся 16 августа 2021 года.