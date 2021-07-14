В Екатеринбурге за 1 рубль выставили на торги трехэтажный коттедж

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Не обошлось и без подвоха.

В Екатеринбурге за 1 рубль выставили на торги трехэтажный коттедж, площадью 386 квадратных метров. Здание находится на Шарташе, на ул. Кленовая, 40. Поясним, 1 рубль - изначальная цена, но торги выиграет тот, кто предложит наиболее большую сумму денег. О предложениях конкурентов не будет знать никто - торги закрытые. А само здание действительно крутое! Внутри - отапливаемый гараж, есть газ, электричество, вода. Торги закончатся 16 августа 2021 года.

Отдельно-стоящее с пристроем здание (склад). В непосредственной близости от здания находятся: Шарташский лесопарк, озеро Шарташ, Блюхеровский мост, индивидуальные жилые дома. Транспортная доступность хорошая. Расстояние до ул. Проезжая - 675 м, до автобусной остановки "Дачная" - 700 м.

Указано в объявлении.

На самом деле предыдущий владелец здания обанкротился еще в октябре 2020 года. Настоящая себестоимость участка - 19,5 млн рублей. Торги проводятся законно, несмотря на низкую стартовую стоимость. Просто провести их хотят как можно быстрее. Но вот только будущему хозяину придется повозиться с горой документов, снять залоги и другие судебные обременения с коттеджа.

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