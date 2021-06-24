В Екатеринбурге управляющую компанию наказали за слишком шумный лифт

В Екатеринбурге жители дома на Библиотечной, 43 пожаловались на слишком шумный лифт, звук работы которого превышал ночью 25 децибел.

Жильцы дома несколько раз обращались в Управляющую компанию ООО "УК Актив-Система" с просьбой обследовать оборудование. Дело дошло даже до суда. Но УК так и проигнорировала требование уральцев.

На помощь пришли судебные приставы, которые оштрафовали управляющую компанию за неисполнение решения суда на 50 тысяч рублей. И только тогда управляющая компания взялась за работы.