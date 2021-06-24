В Екатеринбурге управляющую компанию наказали за слишком шумный лифт

В Екатеринбурге жители дома на Библиотечной, 43 пожаловались на слишком шумный лифт, звук работы которого превышал ночью 25 децибел.
Жильцы дома несколько раз обращались в Управляющую компанию ООО "УК Актив-Система" с просьбой обследовать оборудование. Дело дошло даже до суда. Но УК так и проигнорировала требование уральцев.
На помощь пришли судебные приставы, которые оштрафовали управляющую компанию за неисполнение решения суда на 50 тысяч рублей. И только тогда управляющая компания взялась за работы.
После предпринятых судебным приставом-исполнителем действий, должником была привлечена организация, которая и выполнила работы по устранению шума. После Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области представил экспертное заключение и протокол лабораторных испытаний об устранении шума. Решение суда исполнено в полном объеме, жители теперь могут спать спокойно.
- Жуткий ураган прошелся по Екатеринбургу прошлой ночью: деревья вырвало с корнем, а у тысячи свердловчан пропало электричество. Собрали все новости в одной подборке НАШЕЙ.
- Помните повесть "Мертвые души" ? Несколько УК обманывали жильцов 38 многоэтажек в Екатеринбурге. В бланках за голосование и расписались несуществующие люди.
- Екатеринбуржцы нашли кучу с трупами животных.
- Батареи, канализационные люки, рельсы, остановки...что в Екатеринбурге крадут на металлолом.
- Жителей некоторых районов Екатеринбурга могут оставить без горячей воды на неделю.
- В Екатеринбурге управляющая компания оставила пенсионеров без скамеек во дворах. Бабушки устроили настоящий бунт.
- Россияне поделились фотографиями самых ужасных дворов.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев