В Екатеринбурге управляющую компанию наказали за слишком шумный лифт

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Жильцы дома выиграли суд, а вот ремонт лифта УК проигнорировала.

В Екатеринбурге жители дома на Библиотечной, 43 пожаловались на слишком шумный лифт, звук работы которого превышал ночью 25 децибел.


Жильцы дома несколько раз обращались в Управляющую компанию ООО "УК Актив-Система" с просьбой обследовать оборудование. Дело дошло даже до суда. Но УК так и проигнорировала требование уральцев.


На помощь пришли судебные приставы, которые оштрафовали управляющую компанию за неисполнение решения суда на 50 тысяч рублей. И только тогда управляющая компания взялась за работы.

После предпринятых судебным приставом-исполнителем действий, должником была привлечена организация, которая и выполнила работы по устранению шума. После Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области представил экспертное заключение и протокол лабораторных испытаний об устранении шума. Решение суда исполнено в полном объеме, жители теперь могут спать спокойно.

Рассказали НАШЕЙ в свердловской службе судебных приставов (ГУФСПП).

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