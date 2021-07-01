Находка не удивила краеведа, поскольку парк располагается на месте бывшего монастырского кладбища. А совсем недавно мэрия закончила реконструкцию парка (после которой "Зеленой роще" потребуется еще один дорогой ремонт). Вероятно, во время работ могли быть затронуты и древние захоронения.

Изучать кости и думать, кому же они все-таки принадлежат уже начали в следственном отделе по Ленинскому району. Кости уже направили на экспертизу.

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