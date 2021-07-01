Екатеринбуржец нашел в парке "Зеленая роща" кости. Вероятно - человеческие

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Сейчас останки находятся на экспертизе.

Екатеринбургский краевед Олег Матвеев накануне во время прогулки по парку "Зеленая роща" нашел кости, очень похожие на человеческие. Останки лежали на газоне, между монастырской стеной и тропинкой. Уралец сразу же вызвал полицию.

Полиция приехала быстро, зафиксировали находку, подтвердили, что кости человеческие и изъяли их для дальнейшего исследования. Пока ждал полицию гуляющие рядом собаководы не обращали внимание на кости, а собачки мирно пробегали мимо находки. Возможно, кости были извлечены из ямы, которая образовалась после выкорчеванного пня неподалеку, к тому же под ним можно разглядеть фрагменты битого камня и старых кирпичей.

Рассказал в Facebook Олег Матвеев.

Находка не удивила краеведа, поскольку парк располагается на месте бывшего монастырского кладбища. А совсем недавно мэрия закончила реконструкцию парка (после которой "Зеленой роще" потребуется еще один дорогой ремонт). Вероятно, во время работ могли быть затронуты и древние захоронения.


Изучать кости и думать, кому же они все-таки принадлежат уже начали в следственном отделе по Ленинскому району. Кости уже направили на экспертизу.

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