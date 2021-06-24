Свердловские поисковые отряды нашли останки трех солдат, погибших во времена Великой Отечественной Войны. У одного из них при себе был партийный билет, благодаря чему удалось отследить его судьбу. Погибшим может быть без вести пропавший уралец Овчинников Федор Алексеевич. Раскопки велись на Украине. Об этом сегодня, 24 июня, НАШЕЙ рассказала председатель Совета областной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" Елена Скуратова.
К нам поступила заявка от Киева, что под Харьковом найдены остатки в немецкой траншее, партийный билет и личные вещи. Предполагаем, что это наш земляк из Туринска. Сейчас данные переданы в Киев на экспертизу. Скоро будем занять наш земляк или нет.
Историей о других удачных находках с НАШЕЙ поделились участники поискового отряда "Факел" Николай Габрин и Родион Бумажников. Так, успешно ребята съездили в Ленинградскую область. Где нашли, подняли и расшифровали смертный медальон еще одного россиянина, Макарова Василия Федотовича из Кирова (Смоленская область). Быстро удалось найти живых родственников павшего бойца, а именно, жену Дарью Тихонову и дочь Зинаиду.
Смена началась 24 апреля, в лесу в походных условиях мы провели две недели, 11 человек жили в палаточном лагере, сами себе готовили еду, сами обустраивали лагерь. Ежедневно 5-6 человек отправлялись разные места, где производили раскопы. С погодой в этом году нам не повезло, шел дожди и снег. Удалось поднять в этом году троих бойцов, в их числе Макаров.
Поисковые отряды "Вахта памяти" выезжают на экспедиции уже 31 год, сейчас в организации 58 отрядов, выезжают на поля ребята с апреля по октябрь. Местом раскопок может оказаться любой регион России. В этом году поиски вели в Волгоградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Тверской областях и в Крыму. Планируются выезды в Карелию и Тульскую области.
А новичков, увлекающихся историей и просто заинтересованных детей ждут в августе в лагере "Дружба", где детей научат основам туризма, топографии, музейного и архивного дела. И даже обучат как работать с поисковым оборудованием.
В 2020 году более сотни семей узнали, где захоронены их родственники. Еще 60 заявок "Вахта памяти" получила о без вести пропавших воинах. Кроме того, готовится к выпуску второй том книги о погибших в свердловских госпиталях. Попадали туда люди со всей страны. Елена Скуратова отметила, что большое количество погибших было именно от болезней и дистрофии.
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