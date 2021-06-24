Поисковые отряды "Вахта памяти" выезжают на экспедиции уже 31 год, сейчас в организации 58 отрядов, выезжают на поля ребята с апреля по октябрь. Местом раскопок может оказаться любой регион России. В этом году поиски вели в Волгоградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Тверской областях и в Крыму. Планируются выезды в Карелию и Тульскую области.

А новичков, увлекающихся историей и просто заинтересованных детей ждут в августе в лагере "Дружба", где детей научат основам туризма, топографии, музейного и архивного дела. И даже обучат как работать с поисковым оборудованием.

В 2020 году более сотни семей узнали, где захоронены их родственники. Еще 60 заявок "Вахта памяти" получила о без вести пропавших воинах. Кроме того, готовится к выпуску второй том книги о погибших в свердловских госпиталях. Попадали туда люди со всей страны. Елена Скуратова отметила, что большое количество погибших было именно от болезней и дистрофии.

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