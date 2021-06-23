В Екатеринбурге ищут 10-летнего француза

В Екатеринбурге начались поиски 10-летнего француза Дюмона Антона Поля. Его с родины увезла и скрывает 42-летняя мама, жительница столицы Урала Ожиганова Татьяна Валерьевна.
При получении информации о разыскиваемом ребенке или лице, с кем находится ребенок, просим сообщить в Межрайонное отделение по розыску должников, их имущества и розыску детей Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по телефону 8 (343) 362 28 19.
Вместе с мужем и ребенком женщина жила во Франции, но супруги не долго были счастливы в браке. После развода уралочка вывезла ребенка из страны, а ее бывший муж хочет вернуть сына. Свердловский суд встал на сторону отца. А вот Татьяна суда наоборот, избегает.
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