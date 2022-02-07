У жителей Екатеринбурга перестали брать тесты на коронавирус

В минувшие выходные в России отменили повторные ПЦР-тесты для пациентов с коронавирусом. Теперь после 7-дневного карантина с момента положительного результата на COVID-19 можно выходить на работу или учёбу. Конечно, при условии отсутствия симптомов ОРВИ.

Екатеринбуржцы уже с воскресенья начали сообщать о том, что у пациентов с подтверждённым коронавирусом не берут второй мазок.

— С воскресенья повторные мазки на ковид после первого положительного сдавать не надо! Прихожу я сдавать мазок, а мне просто закрывают больничный. Терапевт даже меня не осмотрел. Ответил лишь: «Завтра на работу!», — цитирует местную жительницу Е1.RU.

Более того, даже у тех, кто отстоял многочасовую очередь, отказываются брать мазки. Речь идёт о первичном тесте.

— Вчера была в поликлинике, со всеми симптомами: больным горлом, кашлем, температурой. Но врач тест не назначила. Так что в официальную статистику я не попала, — добавила другая жительница Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге наблюдается тяжёлая ситуация по коронавирусу. Здесь уже вовсю бушует "омикрон", так что даже экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман попал в больницу с подозрением на новый штамм.

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