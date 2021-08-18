Уральская конопля и беспилотные комбайны: что аграрии показали на Всероссийском Дне поля

Одна из главных проблем региона – высокая кислотность почвы, сейчас этот показатель составляет 70%. Чтобы земля была плодородной, ее удобряют минералами. Сейчас на гектар земли приходится 32 кг удобрений, а за ближайшие три года этот показатель планируется довести до 35-40 кг. Также борются с кислотностью известкованием – это тоже насыщает землю минералами, и хотя в Свердловской области большие запасы извести, но добывающих карьеров всего два (вблизи Богдановича и Дегтярска).