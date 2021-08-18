Уральская конопля и беспилотные комбайны: что аграрии показали на Всероссийском Дне поля

С 12 по 15 августа в Свердловской области впервые прошел Всероссийский День Поля. Публикуем НАШ репортаж о сельскохозяйственных новинках!
Беспилотный комбайн
Новая машина «Ростсельмаша» собирает за час до 30 тонн урожая благодаря мощности двигателей от 450 до 650 лошадиных сил. И не только! Комбайн «видит» препятствия на своем пути и сам останавливается, когда перед ним появляется человек, что делает работу аграриев более безопасной. Работает техника без водителя, и сама рисует карту поля. Точность машины – 2,5 сантиметра. Сбор урожая на такой технике эффективнее на 30%.
Много молока
Новосибирская компания «ДеЛаваль» представила нового робота-дояра, позволяющего не только собирать больше молока, но и сохранить здоровье коров. Ведь доярки иногда пропускают весомую часть сырья. В день новое устройство может обслужить больше 80 коров.
При правильном подходе он может выдавать больше трех тонн молока в день. Магия в том, что при этой технологии корова приходит, когда ей самой нужно доиться, и это позитивно сказывается на здоровье животных.
На Урале начнут выращивать коноплю
Но это не то самое растение, от которого бывают галлюцинации. Польза технической конопли в другом.
Это абсолютно гипоаллергенный продукт: если ребенок наденет кепочку, которая сделана из конопли, аллергии не будет.
Сейчас проект по выращиванию конопли на стадии разработки. Планируется, что из нее будут производить гипоаллергенные ткани и масла, а также использовать в приготовлении блюд, например – сыров с травами.
Что с землей?
Одна из главных проблем региона – высокая кислотность почвы, сейчас этот показатель составляет 70%. Чтобы земля была плодородной, ее удобряют минералами. Сейчас на гектар земли приходится 32 кг удобрений, а за ближайшие три года этот показатель планируется довести до 35-40 кг. Также борются с кислотностью известкованием – это тоже насыщает землю минералами, и хотя в Свердловской области большие запасы извести, но добывающих карьеров всего два (вблизи Богдановича и Дегтярска).
Овощной набор
На выставке показали больше 500 разных сортов растений. Фермеры предупредили сразу: из-за аномальной жары картофель снова может подорожать. Именно поэтому селекционеры выращивают новые сорта – более устойчивые к природным аномалиям. Так, в УралНИИСХ с помощью ДНК – технологий вывели три новых сорта.
«Терра» – суперранний сорт, через 60 дней после посадки уже можно получить 20-25 тонн с гектара. Сорт может заменить импортные аналоги. «Аляска» имеет повышенную устойчивость к фитофторозу, не требует обработки химией, эти плоды вполне могут считаться экопродуктом. "Шах" устойчив к жаре и засухе и имеет белые клубни.
Из-за засухи уменьшается и польза овощей, на солнце в плодах выгорают антиоксиданты и витамины, но новым сортам это не грозит.
Будет ли наш чеснок?
Тот чеснок, что мы видим в магазинах, в большинстве своем импортный. Потому на Урале налаживается свое производство чеснока. Да еще какого! Новый сорт крупнее своих предшественников, поэтому его называют «суперэлитным». Выращиванием своего чеснока занимается АПК «Надежда».
Природные лекарства
Другое важное направление - производство антибиотиков, которые можно будет употреблять даже аллергикам. И делать новые препараты будут из уральских растений.
На сегодняшний день мы ведем такое направление, как получение природных антибиотиков взамен синтетических, чтобы не было аллергических реакций на антибиотики. А также планируем производить кормовые добавки для животноводства и лекарственные чаи.
Хлеб всему голова
Также уральские ученые представили новые сорта пшеницы с рекордной урожайностью. Это пшеница «Экстра» и ячмень «Памяти Чепелева». Их выращивают более чем в 30 регионах России на площади 160 гектар.
Мы отбираем генетические сортообразцы, уделяя большое внимание десяткам характеристик - сроки и условия созревания, урожайность, питательная ценность, устойчивость к заболеваниям. К примеру ячмень «Памяти Чепелева» отличается высоким содержанием белка, а пшеница «Экстра» - раннеспелостью, от 71 до 96 дней, и высоким содержанием клейковины, что повышает хлебопекарные качества сорта.
Что скажет губернатор?
Мы стабильно входим в десятку лучших по таким показателям, как яйцо, мясо, курица. И продолжаем ежегодно наращивать темпы по овощам. Сегодня применяем новые технологии по выращиванию кормов для нашего молочного стада, а по приросту надоев молока находимся в числе лидеров в России. Понятно, что мы - не только индустриальный регион, но и один из крупнейших сельхозтоварорегионов. Сейчас мы подсчитываем все убытки засухи. Это будет порядка 2-3 млрд рублей как минимум. Закончим сезон – посмотрим.
Итоги выставки
- Из областного бюджета выделили еще 2 млрд рублей на поддержку сельхозпредприятий и обеспечение их техникой. До 2025 года за счет субсидий планируется обновить 30% технопарка уральских аграриев.
- На Урале может появится несколько овощехранилищ общей вместимостью 4,5 тысячи тонн, а также 11 молочных ферм.
- Бороться с засухой планируют с помощью увеличения поливной площади или мелиорации. Теперь и в России делают технику для полива, значит, и установить ее будет дешевле. Стоимость одной такой машины – 3,5 млн рублей.
- Несколько советов о том, как правильно выбирать продукты.
- А еще НАША узнала, когда же наконец-то подешевеют овощи.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев