В Екатеринбург попытались провезти 10 тысяч поддельных конструкторов Lego

В Екатеринбург попытались провести почти 10 тысяч поддельных наборов Lego, сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе Уральского таможенного управления. Нелегальные игрушки прибыли в уральскую столицу из морского порта Владивостока в железнодорожном контейнере.
Для нас вопрос борьбы с контрафактом лежит не столько в плоскости предотвращения возможного ущерба правообладателя, сколько защите наших потребителей, в данном случае детей, от некачественной и опасной продукции.
Во время проверки партии игрушек таможенники обратились к правообладателю торговой марки Lego. Он подтвердил, что конструкторы - ненастоящие. Согласно документам, их изготовили в Китае. Все 9972 набора пришлось арестовать, а владельца груза - оштрафовать на круглую сумму.
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