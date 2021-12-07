В Екатеринбург попытались провезти 10 тысяч поддельных конструкторов Lego

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Чтобы выяснить, настоящие ли конструкторы или нет, таможенникам пришлось обратиться к представителю торговой марки.

В Екатеринбург попытались провести почти 10 тысяч поддельных наборов Lego, сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе Уральского таможенного управления. Нелегальные игрушки прибыли в уральскую столицу из морского порта Владивостока в железнодорожном контейнере.

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Для нас вопрос борьбы с контрафактом лежит не столько в плоскости предотвращения возможного ущерба правообладателя, сколько защите наших потребителей, в данном случае детей, от некачественной и опасной продукции.

пояснил глава Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

Во время проверки партии игрушек таможенники обратились к правообладателю торговой марки Lego. Он подтвердил, что конструкторы - ненастоящие. Согласно документам, их изготовили в Китае. Все 9972 набора пришлось арестовать, а владельца груза - оштрафовать на круглую сумму.

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