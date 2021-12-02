В этом году волонтеры собрали 3000 заявок с пожеланиями детей. Есть определенные условия: подарок должен быть не дороже 2000- 3000 рублей. Поэтому принять участие в акции и стать для кого-то Дедом Морозом не так сложно. Как подчеркнул Валерий Басай, дети чаще всего загадывают:

"Умные" часы,

Куклы Барби и других марок,

Различные машинки (в том числе на радиоуправлении),

Наборы LEGO.

Желания уже начали исполнять, как мы писали ранее, один мальчик загадал, чтобы в гости к нему приехал сам Дамир Юсупов.

В 2021 году "Елке желаний" исполняется 21 год. Любой желающий может исполнить мечту ребенка, для этого нужно зайти на сайт елкажеланий.рф, взять открытку в сети магазинов "Пятерочка" или позвонить по тел. 213-05-31.

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