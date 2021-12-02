Благотворители и волонтеры начинают дарить подарки детям в рамках "Елки желаний". Сегодня, 2 декабря, председатель Добровольческого движения "Дорогами добра" и организатор "Елки желаний" Валерий Басай рассказал НАШЕЙ о самых необычных просьбах детей. Так, один мальчик пожелал встретиться с летчиком, Героем России Дамиром Юсуповым (напомним, именно он смог посадить неисправный самолет в кукурузном поле).
У нас есть необычные пожелания в этом году, есть семья, в которой ребенок обратился к летчику Дамиру Юсупову с просьбой, чтобы Дамир приехал. Он хочет с ним сфотографироваться. Мы Дамиру его просьбу уже передали, он дал согласие на это, и мы будем организовывать целую поездку.
Еще одну необычную просьбу озвучил мальчик с инвалидностью. Он живет в поселке под Екатеринбургом и мечтает встретиться с футболистами ФК "Урал". Другой мальчик из мусульманской семьи попросил, чтобы Дед Мороз сделал дуа (прим. молитва о упокоении) его погибшему отцу. Организаторы "Елки желаний" попросили ряд мечетей исполнить желание мальчика, они записали коллективное дуа на видео и показали ребенку.
В 2021 году "Елке желаний" исполняется 21 год. Любой желающий может исполнить мечту ребенка, для этого нужно зайти на сайт елкажеланий.рф, взять открытку в сети магазинов "Пятерочка" или позвонить по тел. 213-05-31.
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