Еще одну необычную просьбу озвучил мальчик с инвалидностью. Он живет в поселке под Екатеринбургом и мечтает встретиться с футболистами ФК "Урал". Другой мальчик из мусульманской семьи попросил, чтобы Дед Мороз сделал дуа (прим. молитва о упокоении) его погибшему отцу. Организаторы "Елки желаний" попросили ряд мечетей исполнить желание мальчика, они записали коллективное дуа на видео и показали ребенку.

В 2021 году "Елке желаний" исполняется 21 год. Любой желающий может исполнить мечту ребенка, для этого нужно зайти на сайт елкажеланий.рф, взять открытку в сети магазинов "Пятерочка" или позвонить по тел. 213-05-31.

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