В Екатеринбург на сказочном поезде приедет Всероссийский Дед Мороз

В Екатеринбург 13 декабря на сказочном поезде, который оборудовала Российская железная дорога, приедет Всероссийский Дед Мороз. Горожане смогут посетить передвижную резиденцию главного зимнего волшебника, написать ему письмо с желаниями и поучаствовать в праздничных мероприятиях. В вагоне-поезда даже приготовят особенные, северные блюда по рецептам самого Дедушки.
Я проеду больше 13 тыс. километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке.
Поезд отправится из Великого Устюга, проедет через Вологду, Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Ижевск, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и другие города. Купить билет в музей можно будет на сайте РЖД или на кассе железнодорожного вокзала.
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