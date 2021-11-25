Зарегистрирована детская вакцина от COVID-19. Когда в Екатеринбурге начнут прививать детей?

В России зарегистрировали детскую вакцину от коронавируса "Спутник M". Прививать ей будут подростков с 12 до 17 лет по согласию одного из родителей. Как заявила в эфире "4 канала" вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, детская прививочная компания начнется после Нового года. Все зависит от решения федеральных властей.
Сейчас идут активные исследования по детям. Я очень надеюсь, что после Нового года мы приступим к вакцинации детей подросткового возраста. Но здесь мы ждем рекомендаций Минздрава.
Ранее говорилось, что данная вакцина является аналогом "Спутник V" (дозу которой уменьшили в несколько раз). В документе, размещенном в реестре лекарственных препаратов, указано, что клеточный иммунитет после вакцины "Спутник M" у группы добровольцев, участвующих в испытаниях прививки, составил 93,2%. Главным противопоказанием к вакцине, как и в случае с другими прививками, является острая аллергическая реакция на раннее введенные вакцины.
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