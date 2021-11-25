Зарегистрирована детская вакцина от COVID-19. Когда в Екатеринбурге начнут прививать детей?

Ранее говорилось, что данная вакцина является аналогом "Спутник V" (дозу которой уменьшили в несколько раз). В документе, размещенном в реестре лекарственных препаратов, указано, что клеточный иммунитет после вакцины "Спутник M" у группы добровольцев, участвующих в испытаниях прививки, составил 93,2%. Главным противопоказанием к вакцине, как и в случае с другими прививками, является острая аллергическая реакция на раннее введенные вакцины.

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