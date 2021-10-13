Врачи рассказали о новом последствии коронавируса у детей

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Он больше связан с тем, какой образ жизни школьники стали вести в пандемию. Это синдром сухого глаза.

Офтальмологи сегодня, 13 октября, рассказали НАШЕЙ о новом последствии коронавируса у детей - это синдром сухого глаза. Дело в том, что после самоизоляции, у детей - дистанционного обучения, а у взрослых - удаленной работы, у многих подкосилось зрение. И причина этому не только долгое сидение за компьютером.

Среди основных причин количество времени пребывания за мониторами, гаджетами, увеличилось, пациенты меньше находились на открытом воздухе и пространствах, позволяющих задействовать остроту зрения вдаль. Нахождение постоянное в закрытом помещении – это определенный микроклимат. Интенсивная длительная работа за компьютером уменьшает количество мигательных движений, это способствуют быстрому пересыханию поверхности глаза. Возникает дискомфорт и затуманенное зрение. Это синдром сухого глаза.

пояснила зав. офтальмологическим отделением Областной больницы №1 Лилия Кочмашева

Пострадали также пожилые пациенты, многие из-за того, что в больницах приостанавливалась плановая помощь, не смогли вовремя обратиться ко врачу. Сейчас у офтальмологов наплыв пациентов с запущенными заболеваниями. Многим из них нужна хирургическая помощь.


Чтобы как можно дольше сохранить зрение соблюдайте следующие правила, которыми с НАШЕЙ поделилась Лилия Кочмашева:

  1. Ешьте больше зеленых овощей и фруктов, ягод, моркови и черники, жирных кислот. Если сделать это трудно, проконсультируйтесь с врачом на тему того, какие добавки-витамины вам можно пить и в какой дозировке.
  2. Соблюдайте режим труда и отдыха, делайте разминку для глаз.
  3. Негативнее всего из вредных привычек на зрение влияет курение. Бросайте курить (а мы подскажем, где вам помогут бесплатно)!
  4. Не забывайте про легкие физические нагрузки (чаще ходите пешком или занимайтесь гимнастикой).
  5. Следите за качеством косметики! А различные косметические процедуры, как наращивание ресниц, может способствовать развитию инфекции (при недостаточной обработке инструментов).

Заболевания глаз нередко имеют наследственный характер. Генетическая предрасположенность играет роль при наличии у близких глаукомы, близорукости, дегенерации сетчатки.

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