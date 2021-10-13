Врачи рассказали о новом последствии коронавируса у детей

Офтальмологи сегодня, 13 октября, рассказали НАШЕЙ о новом последствии коронавируса у детей - это синдром сухого глаза. Дело в том, что после самоизоляции, у детей - дистанционного обучения, а у взрослых - удаленной работы, у многих подкосилось зрение. И причина этому не только долгое сидение за компьютером.
Среди основных причин количество времени пребывания за мониторами, гаджетами, увеличилось, пациенты меньше находились на открытом воздухе и пространствах, позволяющих задействовать остроту зрения вдаль. Нахождение постоянное в закрытом помещении – это определенный микроклимат. Интенсивная длительная работа за компьютером уменьшает количество мигательных движений, это способствуют быстрому пересыханию поверхности глаза. Возникает дискомфорт и затуманенное зрение. Это синдром сухого глаза.
Пострадали также пожилые пациенты, многие из-за того, что в больницах приостанавливалась плановая помощь, не смогли вовремя обратиться ко врачу. Сейчас у офтальмологов наплыв пациентов с запущенными заболеваниями. Многим из них нужна хирургическая помощь.
Чтобы как можно дольше сохранить зрение соблюдайте следующие правила, которыми с НАШЕЙ поделилась Лилия Кочмашева:
- Ешьте больше зеленых овощей и фруктов, ягод, моркови и черники, жирных кислот. Если сделать это трудно, проконсультируйтесь с врачом на тему того, какие добавки-витамины вам можно пить и в какой дозировке.
- Соблюдайте режим труда и отдыха, делайте разминку для глаз.
- Негативнее всего из вредных привычек на зрение влияет курение. Бросайте курить (а мы подскажем, где вам помогут бесплатно)!
- Не забывайте про легкие физические нагрузки (чаще ходите пешком или занимайтесь гимнастикой).
- Следите за качеством косметики! А различные косметические процедуры, как наращивание ресниц, может способствовать развитию инфекции (при недостаточной обработке инструментов).
Заболевания глаз нередко имеют наследственный характер. Генетическая предрасположенность играет роль при наличии у близких глаукомы, близорукости, дегенерации сетчатки.
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