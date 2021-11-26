В Свердловской области появились новые правила для воспитанников детских садов, в группах которых были выявлены вспышки коронавируса. Начиная с 17 ноября всем "контактным" по коронавирусу для возвращения в группу необходимо будет находиться 14 дней на карантине, а на 10-12 день сдать ПЦР-тест.
При этом те, у кого подтвердились признаки заболевания, обследуются немедленно. Им необходимо сразу же обратиться ко врчу.
Добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.
До этого на карантине сидели только дети с признаками ОРВИ.
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