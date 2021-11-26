Пустят ли родителей на Новогодние утренники? Отвечает Свердловский губернатор

При этом окончательное решение о том, проводить ли утренники, приглашать ли на них родителей, принимают руководитель образовательного учреждения и руководство конкретного детского сада. В ситуации, когда на празднике собирается еще и группа взрослых, риск, что кто-то даже будучи вакцинированным - является носителем вируса и может заразить кого-то из родителей, педагогов, детей, существенно возрастает. Поэтому решение должно быть продиктовано заботой о здоровье детей и взрослых.