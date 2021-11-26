Пустят ли родителей на Новогодние утренники? Отвечает Свердловский губернатор

Свердловский губернатор сегодня, 26 ноября, ответил: пустят ли родителей на новогодние утренники в детских садах. Он пояснил, что посещение детских садов родителями на данный момент не запрещено. Но проведение массовых мероприятий с участием нескольких детских групп и людей из сторонних организаций (аниматоры, фотографы) - да.
При этом окончательное решение о том, проводить ли утренники, приглашать ли на них родителей, принимают руководитель образовательного учреждения и руководство конкретного детского сада. В ситуации, когда на празднике собирается еще и группа взрослых, риск, что кто-то даже будучи вакцинированным - является носителем вируса и может заразить кого-то из родителей, педагогов, детей, существенно возрастает. Поэтому решение должно быть продиктовано заботой о здоровье детей и взрослых.
В мэрии Екатеринбурга тем временем планируют организовать пропуск родителей на утренники по QR-кодам.
- В детских садах изменили правила выхода с "ковидного" карантина. Теперь всем детям нужно сидеть дома 14 дней и сдавать ПЦР.
- В Екатеринбурге детей начнут прививать от коронавируса после Нового года, сообщили в мэрии.
- До этого детскую вакцинацию планировалось начать до конца 2021 года. Иммунолог объяснил, почему прививать детей - необходимо.
- На группе подростков из Екатеринбурга также протестировали уральское лекарство от коронавируса "Триазавирин".
- Еще одно последствие коронавируса у детей - проблемы со зрением.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев