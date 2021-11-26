Пустят ли родителей на Новогодние утренники? Отвечает Свердловский губернатор

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Праздновать Новый год всем садиком сразу пока что нельзя, но в отдельных группах - можно.

Свердловский губернатор сегодня, 26 ноября, ответил: пустят ли родителей на новогодние утренники в детских садах. Он пояснил, что посещение детских садов родителями на данный момент не запрещено. Но проведение массовых мероприятий с участием нескольких детских групп и людей из сторонних организаций (аниматоры, фотографы) - да.

При этом окончательное решение о том, проводить ли утренники, приглашать ли на них родителей, принимают руководитель образовательного учреждения и руководство конкретного детского сада. В ситуации, когда на празднике собирается еще и группа взрослых, риск, что кто-то даже будучи вакцинированным - является носителем вируса и может заразить кого-то из родителей, педагогов, детей, существенно возрастает. Поэтому решение должно быть продиктовано заботой о здоровье детей и взрослых.

Пояснил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

В мэрии Екатеринбурга тем временем планируют организовать пропуск родителей на утренники по QR-кодам.

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