В Екатеринбурге 30 домов остались без отопления и горячей воды

В Екатеринбурге 30 домов в Пионерском поселке остались без отопления и горячей воды. Поздним вечером 26 января специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) обнаружили повреждение повреждение магистрального трубопровода, диаметром 700 мм на улице Уральской.
Чтобы не допустить порыва трубы в случае сильных холодов было принято решение о временном отключении горячей воды и отопления на время ремонта.
Учитывая температуру наружного воздуха, температура в помещениях не опуститься ниже нормативных 20 градусов Ремонт и восстановление параметров теплоснабжения планируется завершить до 23.00, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше.
На месте аварии сейчас работают 20 специалистов и четыре единицы специализированной техники, они меняют шесть метров изношенной трубы.
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