В центре Екатеринбурга установят сразу 30 дорожных знаков

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Это знаки "Остановка запрещена", "Парковка для инвалидов" и "Работает эвакуатор".

В центре Екатеринбурга установят сразу 30 дорожных знаков "Остановка запрещена", "Парковка" ( и "Парковка для инвалидов"), а также "Работает эвакуатор". С такой просьбой к мэрии обратились жильцы дома на улице Фурманова, 124. Все работы уже согласованы с администрацией. Рассказываем, где появятся новые дорожные знаки.

Собственники многоквартирного дома решили установить дополнительные дорожные знаки на придомовой территории с целью упорядочения движения движения, возможностью парковаться людям с ограниченными возможностями, свободному и постоянному доступу спецавтотранспорта. Все согласовано с администрацией.

Рассказала НАШЕЙ Елена, сотрудник ТСН ЖК "Монте кристо".

Всего вокруг дома и на дворовой территории появится 16 знаков "Остановка запрещена", 8 знаков "Парковка для инвалидов" и 6 знаков "Работает эвакуатор". Дорожные знаки установят в течение 20 дней, ориентировочно работы закончатся 25 ноября.

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