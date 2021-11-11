Поисковый отряд имени А. Пронина во время раскопов в Карелии нашли братскую могилу 68 солдат и 11 офицеров третьего батальона 304-го гвардейского стрелкового полка 100-ой гвардейской стрелковой дивизии. Среди погибших есть останки жителя Екатеринбурга (ранее - Свердловска). Это Василий Васильевич Пьянков, 1906 года рождения, лейтенант гвардии. Он закончил военно-пехотное училище Свердловска, до войны проживал в доме на Красноармейской, 29. Его мать зовут Евгения Александровна, дочь - Косачева Ирина Владимировна. Однако выйти на связь волонтеры-поисковики с близкими погибшего все еще не могут.
Много лет было посвящено поискам этого погибшего батальона. Изначально искать это захоронение начали еще сами ветераны в 70-е годы. В этой могиле лежат останки офицера из Екатеринбурга. Поиски родственников результата пока не дали. В следующем году будем делать на месте захоронения мемориал с фотографиями погибших солдат и офицеров, уже нашли 30 фото из 79.
Уралец погиб в окружении 8 июля 1944 года. Если по описанию вы узнали своего родственника, обратитесь в отряд по тел. +7 (927) 003-91-65 или пишите на электронную почту bogachewa.ir@yandex.ru.
Командиром батальона был капитан гвардии Исаак Наумович Рагинский. Батальон считался лучшим в полку и в дивизии. В трагический день солдаты получили задание обходным маневром выйти в тыл к финнам, перерезать дорогу и ждать подхода основных сил полка. Пройти они должны были через узкий перешеек между озерами. Комбат принял решение изменить маршрут, обходить пришлось 20 километров. Таким образом, батальон вышел не в том месте, где было приказано, а на 7 километров севернее. Командир потерял связь с полком, который попал в финскую засаду. Против 150 русских солдат финны стянули 10 своих подразделений, то есть более 700 человек. Наши солдаты сдерживали их на протяжении трех-четырех дней.
Информация о бое сохранилась в дневниках солдат и военных выписках.
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