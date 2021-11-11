Уралец погиб в окружении 8 июля 1944 года. Если по описанию вы узнали своего родственника, обратитесь в отряд по тел. +7 (927) 003-91-65 или пишите на электронную почту bogachewa.ir@yandex.ru.

Командиром батальона был капитан гвардии Исаак Наумович Рагинский. Батальон считался лучшим в полку и в дивизии. В трагический день солдаты получили задание обходным маневром выйти в тыл к финнам, перерезать дорогу и ждать подхода основных сил полка. Пройти они должны были через узкий перешеек между озерами. Комбат принял решение изменить маршрут, обходить пришлось 20 километров. Таким образом, батальон вышел не в том месте, где было приказано, а на 7 километров севернее. Командир потерял связь с полком, который попал в финскую засаду. Против 150 русских солдат финны стянули 10 своих подразделений, то есть более 700 человек. Наши солдаты сдерживали их на протяжении трех-четырех дней.

Информация о бое сохранилась в дневниках солдат и военных выписках.

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