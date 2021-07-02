На перевале Дятлова установили памятник погибшим туристам

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48528

Его автор решил повторить путь студентов, взяв с собой все необходимое для установления монумента. Было нелегко!

На перевале Дятлова (Северный Урал, почти 700 километров от Екатеринбурга) художник Григорий Масленников установил памятник погибшим туристам. Трагедия произошла в 1959 году, группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова путешествовала по региону на лыжах. По одной из версий, юноши погибли во время стихийного бедствия.


Теперь на месте трагедии поставили четырехметровую скульптуру. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу и прочувствовать на себе то, что испытывали погибшие студенты, художник тоже поднялся на перевал с командой "Клуба лидеров", вместе со всем необходимым оборудованием для установления памятника. Путь был не из простых.

Вот уже третью ночь мы не спим в прямом смысле. Потому что логистика до перевала - катастрофически сложна. Опишу ее вкратце: это сперва самолет Москва - Екатеринбург, далее 11 часов на поезде до Ивделя. После чего на внедорожнике 3,5 часа до Вижая. Оттуда на квадроцикле еще 2,5 часа до базы в Ушме (этническая деревни народности Манси). Далее ты едешь по непроходимое дороге до базы Ильича. А там и вовсе после еще 8 часов до перевала. Зачастую останавливаться не было ни времени, ни желания. Дожди, комары ТАКОГО адского количества, что это просто ситуация переходила в дурдом. И все это сопровождается огромным прицепом, который необходимо постоянно перевязывать или трансформировать состав груза, весом в пол тонны.

Пишет Григорий в своем Instagram.

Осенью на телевидении впервые показали одноименный сериал по мотивам трагедии режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Права на показ сериала выкупило немецкое подразделение компании Walt Disney (BETA Film, Германия). Совсем скоро, 5 июля сериал покажут на телеканалах FOX German, Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Sky X, Megathek на MagentaTV, а также на Vodafone Select и GigaTV. Это Австрия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48528

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined