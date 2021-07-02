На перевале Дятлова установили памятник погибшим туристам

На перевале Дятлова (Северный Урал, почти 700 километров от Екатеринбурга) художник Григорий Масленников установил памятник погибшим туристам. Трагедия произошла в 1959 году, группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова путешествовала по региону на лыжах. По одной из версий, юноши погибли во время стихийного бедствия.

Теперь на месте трагедии поставили четырехметровую скульптуру. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу и прочувствовать на себе то, что испытывали погибшие студенты, художник тоже поднялся на перевал с командой "Клуба лидеров", вместе со всем необходимым оборудованием для установления памятника. Путь был не из простых.